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8月份国民经济运行总体平稳、稳中有进

2024年09月14日10:07 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者杨曦）国家统计局14日公布数据显示，8月份，我国生产需求继续恢复，就业物价基本稳定，高质量发展持续推进，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，总的来看，8月份经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进。但也要看到，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求依然不足，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。下阶段，要加快落实各项改革任务和政策举措，巩固经济持续回升向好基础。

工业生产稳定增长，装备制造业和高技术制造业增长较快

8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%；环比增长0.32%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.7%，制造业增长4.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。装备制造业增加值同比增长6.4%，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值1.9和4.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.6%；股份制企业增长5.0%，外商及港澳台投资企业增长2.8%；私营企业增长4.5%。分产品看，新能源汽车、服务机器人、集成电路产品产量同比分别增长30.5%、20.1%、17.8%。1-8月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。8月份，制造业采购经理指数为49.1%，企业生产经营活动预期指数为52.0%。1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40992亿元，同比增长3.6%。

服务业持续恢复，现代服务业发展较好

8月份，全国服务业生产指数同比增长4.6%。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，交通运输、仓储和邮政业生产指数同比分别增长12.1%、9.4%、5.7%、5.2%，分别快于服务业生产指数7.5、4.8、1.1、0.6个百分点。1-8月份，全国服务业生产指数同比增长4.9%。1-7月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.4%。8月份，服务业商务活动指数为50.2%，服务业业务活动预期指数为55.4%。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售保持增长，网上零售较快增长

8月份，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%；环比下降0.01%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额33575亿元，同比增长1.8%；乡村消费品零售额5151亿元，增长3.9%。按消费类型分，商品零售额34375亿元，增长1.9%；餐饮收入4351亿元，增长3.3%。部分基本生活类和升级类商品销售较好，限额以上单位粮油、食品类，中西药品类商品零售额分别增长10.1%、4.3%，通讯器材类、家用电器和音像器材类商品零售额分别增长14.8%、3.4%。1-8月份，社会消费品零售总额312452亿元，同比增长3.4%。全国网上零售额96352亿元，同比增长8.9%。其中，实物商品网上零售额80143亿元，增长8.1%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%。1-8月份，服务零售额同比增长6.9%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）329385亿元，同比增长3.4%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长4.4%，制造业投资增长9.1%，房地产开发投资下降10.2%。全国新建商品房销售面积60602万平方米，同比下降18.0%；新建商品房销售额59723亿元，下降23.6%。分产业看，第一产业投资同比增长2.9%，第二产业投资增长12.1%，第三产业投资下降0.8%。民间投资同比下降0.2%；扣除房地产开发投资，民间投资增长6.3%。高技术产业投资同比增长10.2%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.6%、11.7%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长34.4%、10.0%；高技术服务业中，专业技术服务业、电子商务服务业投资分别增长27.7%、16.8%。8月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.16%。

货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

8月份，货物进出口总额37523亿元，同比增长4.8%。其中，出口22008亿元，增长8.4%；进口15515亿元，同比持平。进出口相抵，贸易顺差6493亿元。1-8月份，货物进出口总额285838亿元，增长6.0%。其中，出口164552亿元，增长6.9%；进口121286亿元，增长4.7%。1-8月份，一般贸易进出口增长4.6%，占进出口总额的比重为64.6%。民营企业进出口增长10.5%，占进出口总额的比重为55.1%，比上年同期提高2.3个百分点。机电产品出口增长8.8%，占出口总额的比重为59.1%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率小幅上升

1-8月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.1个百分点。8月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.4%；外来户籍劳动力调查失业率为4.9%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.6%。31个大城市城镇调查失业率为5.4%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。

居民消费价格涨幅扩大，工业生产者价格下降

8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；环比上涨0.4%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨2.1%，衣着价格上涨1.4%，居住价格同比持平，生活用品及服务价格上涨0.2%，交通通信价格下降2.7%，教育文化娱乐价格上涨1.3%，医疗保健价格上涨1.3%，其他用品及服务价格上涨3.4%。在食品烟酒价格中，粮食价格下降0.1%，鲜果价格上涨4.1%，猪肉价格上涨16.1%，鲜菜价格上涨21.8%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.3%。1-8月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。

8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.8%，环比下降0.7%；全国工业生产者购进价格同比下降0.8%，环比下降0.6%。1-8月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降1.9%和2.1%。

(责编：王震、吕骞)
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