8月份中国经济运行总体平稳
2024年09月14日10:10 | 来源：新华社
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国家统计局9月14日发布数据显示
8月份
全国规模以上工业增加值同比增长4.5%
全国服务业生产指数同比增长4.6%
社会消费品零售总额同比增长2.1%
1至8月份
全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.4%
社会消费品零售总额312452亿元，同比增长3.4%
货物进出口总额同比增长6%
高质量发展持续推进
国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势
记者：潘洁、魏弘毅
设计：赵怡宁、张熠南
新华社国内部出品
(责编：赵光霞、杨光宇)
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