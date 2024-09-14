原标题：名列第46位！波司登连续四年蝉联Brand Finance（品牌金融）全球最具价值服装品牌

全球领先的品牌价值评估咨询机构Brand Finance（品牌金融），9月9日于英国伦敦总部发布《2024年全球最具价值服装品牌榜单报告》，来自中国的四个品牌成功登榜。波司登（BOSIDENG）品牌连续四年蝉联榜单，今年再进一步，名列第46位。品牌价值上升13%至21亿美元，彰显全球领先品牌实力和影响力。

《Brand Finance 2024年全球最具价值服装品牌榜单报告》（Brand Finance Apparel 50 2024），基于全球服装行业的年度调研成果而成，各上榜全球服装品牌的核心指标表现、优秀品牌最新的创新与技术研发亮点以及Brand Finance对全球服装品牌在可持续发展等关键领域的洞察与展望，都基于国际会计准则以及ISO 10668及ISO 20671标准计算获得。报告显示，中国上榜品牌在各自领域内取得了显著成就，继续稳健前行，未来发展可期。

波司登集团专注羽绒服领域48年，通过不同的场景打造和技术革新，推动羽绒服从单一保暖功能向科技化、时装化、绿色化变革，逐渐成长为全球知名的羽绒服品牌企业，羽绒服规模（销售额、销售量）全球第一，映照了中国作为时尚和制造业强国的崛起。

波司登始终秉持对创新和品质的坚定承诺，将中国传统文化与前沿硬核科技相融合，创新引领羽绒服品类，实现了业务的稳健增长和品牌提升，赢得了广大消费者极高的“忠诚度”和卓越的“声誉度”评价。波司登集团营收和净利润连续6年创同期历史新高，且经营溢利增速快于收入增速。今年波司登品牌价值增长13%，进一步巩固了其在行业中的主导地位。这一增长同样体现在波司登品牌强度指数（BSI）得分的提升上，该得分增长了10%，达到85.1（满分100），品牌强度评级也升级为AAA。

随着消费者需求的不断升级以及数字化技术的广泛应用，中国服装品牌迎来新的发展空间和市场机遇。波司登坚持品牌引领的发展模式，明确“全球领先的羽绒服专家”品牌定位，强化产品领先、零售升级、数智经营及品牌传播等核心能力，不断打造核心主业竞争力。持续焕新升级登峰、极寒、泡芙、高端户外以及滑雪等产品，推动风衣羽绒服、冲锋衣羽绒服、叠变系列轻薄羽绒服等品类创新，拓展消费者在户外运动、日常休闲、商务工作等的多元穿着场景，赢得时代主流消费人群的青睐和认可。

中国在参与全球经济活动中表现出澎湃的活力，其中，品牌在企业和国家竞争中扮演着至关重要的角色。波司登搭上“一带一路”快车，迭代创新伦敦旗舰店的运营服务，并辐射欧洲市场，探索中国织造品牌“出海”和跨境电商业务。融汇东西方文化、创意设计和科技功能，先后亮相纽约时装周、米兰时装周和伦敦时装周，并在法国巴黎举办极具中式风格韵味的“融”概念秀和静态展，推动传统文化与国潮风尚、国际时尚融合发展，成为全球羽绒服风尚的领导者。同时，在巴黎、米兰、伦敦国际知名机场进行品牌形象传播，持续提升品牌的国际知名度和影响力。

作为一家国际化发展的中国品牌，波司登积极践行ESG理念和可持续时尚，提出“以消费者为导向，引领可持续时尚”的ESG战略愿景，在应对可持续发展、气候变化挑战、员工凝聚力、社会贡献以及企业管治的践诺行动中行稳致远，携手各方推动行业可持续发展。2024年，波司登首次入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》。MSCI（明晟）ESG评级维持行业领先的“A”级，全球环境信息研究中心（CDP）气候变化管理提升至“B”评级，均为中国纺织服装企业获得的最优评级。

行稳致远，不疾而速。奋进新时代全球领先新征程，波司登将坚定文化自信，坚持品牌引领，聚焦羽绒服主航道，聚焦时尚功能科技服饰赛道，进一步推动产业向新而行，品牌向高攀登，提升全球品牌影响力和市场竞争力，书写“世界羽绒服，中国羽绒服，引领新潮流”的崭新篇章。

(责编：董童、李源)

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