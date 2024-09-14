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华夏银行亮相“2024年中国国际服务贸易交易会”

2024年09月14日10:39 | 来源：中国经济网
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原标题：奋力做好“五篇大文章” 华夏银行亮相“2024年中国国际服务贸易交易会”

9月12日至16日，以“全球服务，互惠共享”为主题的2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京国家会议中心和首钢园区举行。

作为今年服贸会九大专题之一，金融服务专题以“改革开放谋大局，金融为民谱新篇”为主题，同时聚焦金融强国建设和“五篇大文章”。目前共有207家国内外金融机构和企业参展，包括世界500强及行业龙头企业67家。其中，线下参展机构104家，含内资机构54家，外资机构50家，国际化率达48%。

在金融服务专题展区华夏银行展台内，记者看到，华夏银行紧扣金融服务专题的主题布展，重点展示了金融“五篇大文章”的发展亮点，以及金融服务实体经济发展、服务重点领域和关键环节的创新产品和服务。

据华夏银行展台负责人介绍，今年上半年，华夏银行将做好“五篇大文章”、服务新质生产力提升至全行战略高度系统推动，制定专项方案，加大资源倾斜，搭建了董事会统一领导、管理层牵头推进、各部门分工协作、经营单位创新落地、全员共同参与的推进体系。

“护航”科技企业 助力“新三角”循环

在科技金融方面，华夏银行总分行均成立了科技型企业金融服务专班，研究制定科技型企业金融服务专项行动方案，支持科技型中小企业、高新技术企业、“专精特新”企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业和小巨人企业等。

针对处于不同发展周期的科技型企业，华夏银行为科技型企业提供全生命周期的金融产品和服务。据介绍，信贷支持上，华夏银行加大科技金融倾斜力度，加大贷款定价优惠力度，同时推出科创快贷、科创惠贷、选择权贷款、投联贷、数易贷等服务科技型企业的特色产品，向科技型优质企业提供“债权+股权”综合化金融服务，为科技型企业提供全生命周期、多元化金融支持。

华夏银行展台内“科技金融”板块显示，2024年6月末，科技型企业贷款客户5530户，较上年末增长14.94%；科技型企业贷款余额1553.84亿元，较上年末增长4.69%。

深耕绿色金融 厚植高质量发展底色

目前，华夏银行已建立涵盖绿色贷款、绿色票据、绿色投资、绿色租赁、绿色债务融资工具承销、绿色理财、绿色基金、碳金融等集团化、综合化的绿色金融产品服务体系。

其中绿色信贷方面，华夏银行制定了绿色金融行动方案。同时，华夏银行明确差异化绿色贷款营销策略，确定重点营销方向，持续开展电化学储能生态营销，落地湖北应城压气储能电站示范工程。涉及绿色投资方面，华夏银行在同业资产中配置绿色债券、绿色资产支持证券、绿色主题基金等产品。而绿色租赁方面，华夏银行则支持环境基础设施建设以及大气、水、土壤污染治理。同时，精耕风电、光伏等绿色能源领域，拓展新能源网约车、物流车等绿色交通市场，在储能、绿色船舶制造、充电桩等创新业务上持续发力。

据华夏银行展台内负责人介绍，2024年6月末，华夏银行绿色贷款余额比上年末增长10.59%；绿色投资余额240.78亿元，ESG理财产品累计管理规模301.03亿元；华夏金租绿色租赁余额比上年末增长8.05%，占租赁资产余额的比重超过40%。

坚持“雪中送炭” 构建新型普惠金融综合服务格局

涉及普惠金融方面，华夏银行制定了推进普惠金融高质量发展行动方案，推进责任项目清单式管理。华夏银行持续完善“总行-分行-支行”的小微企业服务体系，建立健全敢贷愿贷能贷会贷机制，通过完善小微企业考核政策、单列小微企业信贷计划、从信贷资源上予以支持等措施，提升做好小微企业金融服务的内生动力。

据华夏银行展台内负责人介绍，截至2024年6月末，华夏银行已在总行及43家一级分行设立普惠金融部，一级分行辖属支行网点均可办理普惠业务；同时，根据小微企业信贷业务量的发展，华夏银行鼓励支行配备合理数量的小微企业客户经理。

此外，华夏银行打造了“华夏普惠通”数字化产品品牌，推出数字普惠、重点领域、圈链场景、区域特色等不同产品系列，“华夏银行‘普惠通’产品体系”荣获中国中小商业企业协会颁发的“2024全国中小商贸流通企业金融服务精选案例”。

华夏银行展台内“普惠金融”板块显示，2024年6月末，华夏银行普惠型小微企业贷款余额比上年末增长2.70%，高出各项贷款增速0.84个百分点。

发力养老金融 打造“三位一体”服务体系

涉及养老金融方面，华夏银行印发《华夏银行2024年养老金融业务行动方案》，并在总行层面成立“养老金融领导小组”，统筹牵头全行养老金融业务。华夏银行正在着力打造养老金金融、养老服务金融和养老产业金融“三位一体”的养老金融服务体系。

其中养老金金融方面，华夏银行为客户提供账户开户、养老金缴存、账户转移、专属产品投资、养老金领取和个税代缴等全功能服务，建立涵盖存款、基金和保险的养老金融专属产品谱系。

华夏银行展台内“养老金融”板块显示，2024年6月末，华夏银行个人养老金资金账户较上年末增长14.88%。

而养老服务金融方面，华夏银行发布针对养老客群的专属资产配置服务—“颐养伴VCare”，基于不同家庭生命周期阶段的需求场景，推出适配的资产配置解决方案。同时，华夏银行适老化改造线上渠道，用智能化方式破解老年客户“数字鸿沟”难题。

关于养老产业金融方面，华夏银行则聚焦机构养老照护服务、老年药品制造与销售、养老设施建设改造及装修维修等重点行业及企业，提供“一站式”综合金融服务。此外，华夏银行还优化了“华夏颐养”养老产业金融业务特色系列产品，集合账户服务、现金结算服务、资金保值增值、表内外融资等各类金融产品。

深化数字化转型 助力数实深度融合

据记者现场了解，围绕服务数字经济产业、数字化转型两条主线，华夏银行制定了数字金融行动方案，以数字经济核心产业为重点，加大金融资源配置力度，结合数字经济产业轻资产化等特征，创新数据资产抵质押融资等金融服务模式。

同时，华夏银行融入智能制造、智慧农业、数字商贸等重点产业智能化升级进程，提供全方位综合金融服务。此外，也为数字经济产业从业者、新个体经济从业者、数字化社区建设等，提供场景化、多元化金融服务。

华夏银行展台内“数字金融”板块显示，2024年6月末，华夏银行投向数字经济核心产业贷款余额比上年末增长23.97%。

(责编：董童、李源)
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