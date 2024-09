原标题:IFA 2024:添可海外新品斩获多项大奖,树立中国智造品牌新形象

9月10日,德国柏林国际消费电子展览会(IFA 2024)落下帷幕。展会期间,智能家电品牌添可在一众国际品牌中闪耀出圈。凭借卓越的创新科技,不仅顺利斩获IFA“全球产品技术创新大奖”(Global Product Technology Innovation Awards)的地面清洁解决方案金奖及多项大奖,更在全球消费者面前展示了中国智造品牌的领先地位。

此次获得金奖的floor ONE Stretch S6洗地机,是一款能够体现添可洗地机尖端技术的旗舰产品。采用180°真躺平设计,可凭借仅13cm的超薄机身轻松探底全屋低矮空间的清洁盲区。此外,添可还根据用户的个性化需求,带来了更有针对性的清洁方案。FLOOR ONE S7 Steam能够实现高温蒸汽洗,轻松去除顽固污渍;FLOOR ONE Stretch S6 Pet则自带宠物理毛器配件,在实现洗地机真躺平的同时,能够满足养宠用户的毛发护理需求。

除稳固在地板和地毯清洁方面的领导地位外,添可正持续扩大其在厨房家电市场的影响力。Chiere One食万智能料理机、Oveni One烘万智能蒸烤炸一体机亮相IFA 2024,展现了品牌对不断满足现代厨房发展需求的深入洞察与创新实力。

作为从诞生之初就自带出海“基因”的企业,添可凭借强大的技术创新实力积极开拓海外市场。在满足全球用户更多元需求的同时,添可也通过积极参与世界顶级科技展会,让品牌逐渐走向了世界舞台中央。

事实上,这已不是添可首次选择在IFA上发布新品。在IFA 2023上,添可就已经把新品发布会搬到了展会上,高密度发布了多款新品。此外,添可还特别举办了Pure One Station新品海外发布会,吸引了来自德国、法国、意大利等多个国家的顶尖媒体争相报道。而在AWE、CES等国际重要展会上,添可也同样凭借其创新技术和优秀产品赢得了广泛的认可与赞誉,屡获殊荣。

在全球市场上,添可今年上半年取得了骄人的战绩,尤其是洗地机品类,在今年7月的亚马逊Prime Day期间,其电商全平台GMV(商品交易总额)高达2.7亿元,同比增长23%,48小时内总成交量突破12万台。今年上半年,添可产品出口额同比劲增超50%,在北美市场的业务量稳步上升,在欧洲市场同比增长率超过80%,构建了多元且稳固的国际市场布局。

值得一提的是,今年添可在清洁品类上还实现全线重大突破。例如,PURE ONE系列对比日常销售数据,增长率高达26倍,高端基站款的表现更加抢眼,销量增长幅度高达35倍;CARPET ONE系列在Amazon US专业地毯清洗机品类中首登Best Seller NO.1,充分证明了添可产品在全球专业深度清洁领域的卓越实力与市场号召力。

