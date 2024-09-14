人民网北京9月14日电 （记者王仁宏）据水利部消息，为加大青藏高原地区河湖保护力度，水利部近日制定印发《关于进一步完善青藏高原地区河湖长制的意见》（以下简称《意见》）。

水利部党组书记、部长李国英主持召开部务会议专题研究《意见》，要求紧扣青藏高原实际，坚持问题导向目标导向相结合，建立健全青藏高原江河、湖泊管理和保护制度，进一步完善河湖长制组织体系，加大对长江、黄河、澜沧江、雅鲁藏布江、怒江等重点河流和青海湖、扎陵湖、鄂陵湖、色林错、纳木错、羊卓雍错、玛旁雍错等重点湖泊的保护力度，为守护好青藏高原的生灵草木、万水千山提供有力的制度保障。

《意见》提出了完善青藏高原地区河湖长制责任体系的相关举措，明确了统筹水资源水生态水环境保护、严格河湖水域岸线空间管控、规范河道采砂管理、加强监测监控、推进科学考察和重大问题研究、加强执法监管等河湖管理保护重点任务，指导各地切实加强对青藏高原地区河湖长制工作的组织领导，充分发挥长江流域、黄河流域省级河湖长联席会议机制作用，加强青藏高原跨省河湖联防联控联治。健全公众参与河湖保护机制，积极培育“民间河湖长”、志愿者服务队，不断提升社会公众对河湖保护的责任意识和参与意识。

(责编：王仁宏、吕骞)

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