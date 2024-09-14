人民网北京9月14日电 （记者王仁宏）据水利部消息，9月13日上午，由水利部国际合作与科技司主办的水利计量工作座谈会在京召开。

会议认为，加强水利计量工作是推动水利高质量发展的关键基础保障。水利部党组高度重视水利计量工作，推动落实《计量发展规划（2021—2025年）》，水利计量能力建设实现历史性突破，水利计量体系建设取得标志性进展，水利计量新技术新装备研发取得创新性成果。

会议强调，各有关单位要深刻认识水利计量对加快发展水利新质生产力、扎实推动新阶段水利高质量发展的基础性和战略性作用，以高度的政治责任感和历史使命感，肩负起新时代新征程赋予水利计量工作的新任务、新要求。要按照本次会议部署安排，将水利计量工作摆在更加突出的位置，全力推动筹建国家水资源计量站、国家水文计量站，进一步规范和加强水利计量器具管理，建立健全水利计量全链条监管机制，加快构建面向发展新质生产力的水利计量体系。要进一步明确工作职责，压实责任、狠抓落实、协同发力，主动加强与计量主管部门的沟通协调，全面提升水利计量工作效能，以新担当新作为推动水利计量工作取得新成效。

(责编：王仁宏、吕骞)

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