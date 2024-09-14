人民网北京9月14日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，黄河水利委员会印发《关于做好中秋国庆期间安全生产工作的通知》，对节日期间安全生产工作进行部署安排。

《通知》指出，当前黄河流域仍处于汛期，各类风险交织叠加，加之节日将至，人员容易出现松懈情绪，极易导致事故发生，安全生产形势严峻复杂，要切实提高政治站位，牢固树立底线思维、极限思维，强化红线意识，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，认真分析研判假期安全生产工作特点，立足可能出现的各类风险隐患，扎实做好各项工作，全力抓好节日安全生产。

《通知》要求，一要加强组织领导，抓实抓细责任措施落实，主要负责人亲自谋划、部署推动节日期间安全生产工作，分管负责人抓好本领域安全生产，将安全生产要求贯穿于业务工作全过程，督促水利生产经营单位严格落实安全生产主体责任，进一步完善全员责任制、拧紧责任链条、细化责任清单，确保人人有责、人人明责、人人尽责，筑牢守好安全生产防线。

二要突出防范重点，严格落实各项安全措施，以古贤水利枢纽、黄藏寺水利枢纽等重大水利工程建设项目及三门峡水库、故县水库等直管水库水电站为重点，强化水利工程建设、水利工程运行、水文监测、水利勘测设计、水利科研与检验、消防、水利风景区、直营浮桥、车辆交通等领域安全管理，严格执行各项安全生产管理制度和操作规程，做好隐患查改、维修养护等工作，全力防范化解各类风险隐患。

三要强化应急管理，扎实做好事故防范应对，严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班和信息事故报告制度，时刻保持通信联络和信息畅通，做好各项应急准备工作，确保一旦出现险情、事故或紧急情况，能够做到响应及时、指挥准确、报告全面、处置有效，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报事故等情况发生。

《通知》还对安全生产风险管控“六项机制”建设、安全生产治本攻坚三年行动、常态化“三违”专项整治等重点工作进行强调提醒。

(责编：王仁宏、吕骞)

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