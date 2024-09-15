新华社北京9月14日电 商务部新闻发言人14日表示，美国时间9月13日，美国贸易代表办公室就对华301关税最终措施发布公告，宣布将提高部分中国商品的301关税。中方对此强烈不满，坚决反对。

这位发言人谈到，中方已多次向美方就301关税问题提出严正交涉。世贸组织早已裁决301关税违反世贸组织规则，美方不但不纠正，反而进一步提高对华加征关税，这是错上加错。美方301关税措施是典型的单边主义、保护主义做法，不仅严重破坏国际贸易秩序和全球产业链供应链安全稳定，也没有解决自身的贸易逆差和产业竞争力问题，还推高了美国进口商品价格，成本最终由美国企业和消费者承担。中方最新发布的《美国履行世贸组织规则义务情况报告》指出美国是“全球产业链供应链扰乱者”，再次对美方滥用“301条款”表达严重关注。

这位发言人说，此前，美国贸易代表办公室就关税复审结果征求公众评论意见，多数意见反对加征关税或要求扩大关税豁免范围，这说明美对华301关税不得人心。美方应立即纠正错误做法，取消全部对华加征关税。中方将采取必要措施，坚决捍卫中方企业利益。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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