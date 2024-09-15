新华社北京9月14日电（记者王雨萧）国家税务总局最新增值税发票数据显示，今年前8个月，全国省际贸易销售额占全部销售额的比重为40.7%，较上年同期提高0.5个百分点。

税收数据显示，前8个月，全国31个省份中，有12个省份的省际贸易销售额增速超过全国平均水平。其中，安徽、广西、湖北、海南省际贸易销售额增速较快，同比分别增长8.8%、8.8%、8.2%和7.6%。

重点区域间贸易往来更趋频繁。前8个月，长三角销往珠三角、成渝地区销售额同比分别增长6.3%和7.6%；珠三角销往京津冀、长三角地区销售额同比分别增长8.6%和7.1%；成渝销往长三角、珠三角地区销售额同比分别增长7.5%和11.8%。

“看不见”的信息也在加快流动。增值税发票数据显示，前8个月，全国科技服务省际销售额同比增长17.6%，全国信息服务省际销售额同比增长14.1%。

“增值税发票数据覆盖面广、及时性强，能够比较精准地反映全国统一大市场建设情况。”北京国家会计学院副院长李旭红表示，系列税收数据反映我国市场流通改善，全国统一大市场建设积极推进。

今年8月，国家税务总局推出系列举措进一步便利纳税人跨区迁移。同时，明确要求各级税务机关坚决抵制地方保护主义，严禁协助阻拦纳税人正常迁移，严禁违规发起风险任务阻断纳税人迁移，严禁额外增设条件门槛阻碍纳税人迁移。

国家税务总局新闻发言人黄运表示，税务部门将持续助力提高资源配置效率和效益，坚持依法依规征税收费，坚决不收“过头税费”，不集中追缴过往税费，不搞运动式、集中性税务检查，持续加强精准监管和精细服务，更好助力建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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