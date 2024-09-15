新华社北京9月14日电 工业和信息化部规划司有关负责人近日表示，工业和信息化部将把扩大制造业领域外资准入与加快推进新型工业化结合起来，保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇，支持外资企业参与产业链上下游配套协作，引导外资更多投向先进制造业、高新技术、节能环保等领域和中西部、东北地区。

9月8日，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》发布，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。

工业和信息化部规划司有关负责人说，我国坚持开放不停步，下大气力进一步扩大制造业外资准入。以汽车制造业为例，2020年取消商用车制造外资股比限制，2022年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制。

这位负责人表示，我国完整产业体系、超大规模市场、丰富人力资源等优势对外资企业形成了强大的吸聚力。我国制造业处于由大变强的重要关口，推动制造业迈向全球价值链中高端，要坚定不移扩大高水平对外开放，深度参与全球产业分工和合作，用好全球创新要素资源。

据悉，工业和信息化部将把开放举措落到实处，持续建设市场化、法治化、国际化营商环境，更好利用外资推动我国制造业高质量发展，维护全球产业链供应链稳定畅通。同时，不断完善行业监管制度，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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