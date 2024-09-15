生产总体平稳，内需继续扩大——
8月份经济运行延续稳中有进发展态势（权威发布）
“8月份，国内外环境更趋复杂严峻。面对困难挑战，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，宏观政策成效继续显现，转型升级稳步推进，高质量发展继续取得新成效，经济运行延续稳中有进发展态势。”9月14日，在国务院新闻办发布会上，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍了8月份国民经济运行情况。
生产总体平稳，升级态势持续。从农业看，今年早稻产量基本保持稳定，目前秋粮长势总体正常。从工业看，8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%。虚拟现实设备、智能手表、新能源汽车等智能绿色产品产量都保持快速增长。从服务业看，8月份服务业生产指数同比增长4.6%。现代服务业增势较好，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长12.1%、9.4%。
内需继续扩大，结构不断优化。从消费看，8月份社会消费品零售总额同比增长2.1%，其中餐饮收入增长3.3%，比上个月加快0.3个百分点。前8个月，累计实物商品网上零售额同比增长8.1%，明显快于社会消费品零售总额总体增速；服务零售额增长6.9%，快于同期商品零售额3.9个百分点。从投资看，1至8月固定资产投资同比增长3.4%；计划总投资亿元及以上项目完成投资同比增长7%，拉动全部投资增长3.8个百分点。
就业总体稳定，消费价格略升。8月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月小幅上升0.1个百分点，主要是受高校毕业生集中进入劳动力市场等因素影响。农民工就业形势比较好，8月份外来农业户籍劳动力调查失业率为4.6%，比上个月下降0.3个百分点。受高温多雨天气等因素影响，8月份居民消费价格环比上涨0.4%，同比上涨0.6%。
外贸增势较好，外汇储备继续增加。8月份我国货物进出口总额同比增长4.8%，月度规模创历史同期新高，其中出口增长8.4%，增速比上个月加快1.9个百分点。贸易结构继续优化，机电产品出口累计增速比上个月加快0.5个百分点，占比近六成。8月末，外汇储备余额比上月末增加318亿美元，今年以来均保持3.2万亿美元以上，人民币汇率呈现稳中有升态势。
多数行业和产品实现增长。8月份，工业41个大类行业中，32个行业增加值同比增长，增长面接近八成；统计的619种工业产品中，339种产品产量实现了同比增长，增长面达到54.8%。
装备制造业“压舱石”作用继续凸显。8月份，规模以上装备制造业增加值同比增长6.4%，保持较快增长，对全部规上工业增加值增长的贡献率达到47.9%。1至8月份，装备制造业增加值占全部规上工业增加值的比重提升到33.5%，连续18个月保持在30%以上。
制造业发展新动能不断培育壮大。8月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%。新能源产业增势良好，8月份新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%，新能源产业链配套的多晶硅、太阳能工业用超白玻璃等绿色材料产量分别增长20.3%和49%。
工业品出口带动作用持续显现。8月份，规模以上工业出口交货值同比增长6.4%，与上个月持平，继续保持较快增势；1至8月份累计增长4.1%，累计增速今年以来逐月加快。在出口的39个大类行业中，32个行业出口增长，增长面达到82.1%。
“从前8个月情况看，在宏观政策发力显效、新动能加快成长、外需持续增长等因素作用下，工业、服务业、投资、消费增速基本保持稳定，出口增速有所加快，经济‘稳’的主基调没有变。”刘爱华分析道，从下阶段看，支撑经济平稳健康发展的积极因素还会延续，一些新的有利条件也将发挥作用，今年中国经济有望延续稳中有进的发展态势。
《 人民日报 》（ 2024年09月15日 04 版）
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