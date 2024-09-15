本报北京9月14日电 （记者王俊岭）记者13日从北京海关了解到，北京亦庄综合保税区已正式获批设立。至此，北京市综保区数量已达4个。

北京亦庄综合保税区位于北京经济技术开发区亦庄新城长子营工业区，在国家服务业扩大开放综合示范区、国家级高新技术开发区范围内，规划面积0.61平方公里，共一个区块。该综合保税区以新一代信息技术为重点构建关键零部件全球分拨中心，以新能源汽车为重点开展研发验证和保税维修业务，以高端装备制造为重点支持外资行业龙头企业布局智能制造产线，着力打造多个服务贸易产业体系。

北京海关表示，将不断优化监管模式、提升监管服务水平，推动北京亦庄综合保税区与中国（北京）自由贸易试验区“双向赋能”“双向融合”。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经