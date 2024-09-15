本报西安9月14日电 （记者高炳）13日，为期3天的第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会（以下简称“煤博会”）在陕西榆林开幕。本届煤博会总展览面积8.5万平方米，参展企业800余家，展览面积和参展企业数量均超过往届。

今年煤博会聚焦煤炭及能源化工产业链上下游各个环节，在继续设置高端能化、智能数字、新能源新材料、大型装备等展区基础上，增设新质生产力科技创新成果展区与羊毛绒工矿服展区，涵盖煤炭综采技术、智慧矿山建设、智能制造应用等多个领域，全面展示行业新成果与多元化应用，助力推动煤炭及能源化工产业向更高水平发展。

据介绍，现场参展人员可通过丰富的场景展示与互动体验，直观地感受国内外煤炭及能源化工领域的前沿技术、大型装备以及智能化综合解决方案，还可通过特色的地方文化展演、多样的大众趣味活动，领略榆林的城市特色与魅力。

展会期间，榆林市还将举办2024国际双碳产业创新发展、矿山生态修复、绿色金融与能源发展等一系列交流活动。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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