人民网记者 宋子节

观众参观2024年中国国际服务贸易交易会成就展。人民网记者 翁奇羽摄

近日，以“全球服务 互惠共享”为主题的2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在京开幕。

这是二十届三中全会后我国举办的首场国际性大型展会。在“省区市及港澳台展”上，各地区尽现所长，集中展示特色产业，因地制宜发展新质生产力。这也成为了观察各地高质量发展的一个窗口。

立足本地特色 加速推进高质量发展

“广西加快打造国内国际双循环市场经营便利地”“河南传承创新，中医瑰宝”“湖北科技赋能，数链未来”“福建八闽服贸，惠享全球”……

走进国家会议中心，服贸会“省区市及港澳台展”人头攒动。各地立足特色优势，展示优势产品服务，涵盖了数字经济、创意设计、农业服务、文化贸易、健康卫生等领域。

随着科技革命和产业变革加速演进，多地企业聚焦高新科技产品研发——四足机器人远程智能巡视、数字虚拟人等产品吸引了观众的目光。

今年，四川、海南首次担任主宾省。四川展台的科技感十足，工作人员正用设备操作放大屏幕上的文物画面，细微处清晰可见，提升了“欣赏维度”。

“通过拍照与建模，时域技术与光学孪生解决方案为文物、珠宝、服饰、昆虫等提供了超高精度数字化和数字孪生。让每一个视角都呈现真实光学影像以及最高达微米级的纹理细节。”参展商介绍说。

双万兆、商业航天、类人机器人、氢能储能、元宇宙……在各地的展台上，一大批专精特新企业纷纷亮相。不少企业根据市场需求推出新产品，服务业态场景与时俱进。

智慧养老看护设备。人民网记者 宋子节摄

服务消费场景更加多元，经济发展动能持续释放。在服贸会上，各地牢牢把握高质量发展的首要任务，因地制宜提质增效。

发展新质生产力 打好“特色牌”走好“差异路”

从东北地区展示重工业基地、能源基地优势，到京津冀、长三角突出新能源汽车制造业、低空经济发展，在展区里各地充分展示因地制宜发展新质生产力。

“海南自由贸易港发展着重‘五个图强’——向种图强、向海图强、向天图强、向绿图强、向数图强。”主宾省海南展台工作人员介绍说，“目前海南已有海洋高新技术企业上千家，一批重大深海装备落地运行。海南还着重完善绿色算力、国际通信海缆等数字技术设施，打造数字大健康、关键核心零部件等特色产业。”

“我国不同地区具有不同的自然禀赋、发展定位、科技水平和产业结构，发展途径和推进方式均有所不同。”清华大学马克思主义学院院长朱安东表示，“因地制宜发展新质生产力，要充分考虑本地区的优势与特色，扬长避短、同中存异，在共性与个性之间做好‘加减法’，打好‘特色牌’，走好‘差异路’。”

在找准发展定位的同时，协同发展也是重要议题。2024年是京津冀协同发展战略实施十周年，在服贸会期间举办的“北京日”暨京津冀协同招商推介大会上，京津冀三地重点项目齐亮相，面向全球发出邀请函。新一批招商引资项目涵盖新能源和智能网联汽车、机器人、集成电路、生物医药和工业互联网等重点产业。

传统文化焕新 以文促旅以旅彰文

工作人员介绍云锦纹样。人民网 宋子节摄

用手轻轻抚过云锦，总会被精致繁复的纹样深深吸引。

“意匠是传统织锦工艺中图案设计与织造环节重要的衔接步骤。”南京云锦研究院工作人员介绍，“将图案分解成点，再由点重新组织成图案，这是云锦工艺的‘程序核心’。”

在此次服贸会上，传统文化及带有当地特色的文化产品吸引人们的目光。云南菩提花、陕西皮影戏、安徽寿州窑、湖北楚菜……地方特产“集中摆摊”，亮出优质产品、服务、技术，促进洽谈交易。

“自贡彩灯，始于唐宋，盛于明清，发展于当代。近年来，自贡灯会规模由小变大、工艺由粗至精、灯具由静化动、布局由平面发展为立体，形成了规模宏大、色彩斑斓的艺术特色。”自贡彩灯参展商介绍，“彩灯助力城市夜经济，为文旅发展提供动能。”

在展会上，中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的成果纷纷亮相。VR体验、文物数字展等文化融合项目多，数字化体验丰富。

在展会外，“山西之夜”活动凝聚合作共识，山西省投资促进局党组书记、局长杨春权表示，将用好服贸会平台，持续推动晋京两地深化合作，推动服务贸易创新发展。

以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来。当前，服贸会正在成为各地共享发展机遇、促进产业增长、强化沟通交流的桥梁和纽带。

(责编：郝帅、吕骞)

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