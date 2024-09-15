人民网北京9月15日电 （记者杜燕飞、魏青成）“通过展会的平台，我们在积极探索对全球金融机构、金融科技企业输出服务的机会。”在2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）期间举办的“第六届中国科技论坛”上，奇富科技CEO吴海生演讲发言时表示，当前人工智能（AI）大模型正在推动金融业智能化加速升级，核心技术自研将是金融科技企业发展的基石。

吴海生说，去年中央金融工作会议提出了金融要做好“五篇大文章”，这也成为了今年服贸会金融服务展区的关键发力点，大家从“五篇大文章”的维度展示各自的业务特色，以此来深化金融供给侧结构性改革。

“此外，今年服贸会特色亮点是突出新质生产力，打造‘新而专’的展览展示。尤其是在人工智能、大数据、元宇宙、金融科技等前沿领域，展示了更多的创新服务和产品，也展现出了市场未来的发展趋势。”他说。

吴海生认为，金融科技是AI大模型实现较高产品市场匹配度（PMF）最有确定性的领域。以AI集成的专家模型，能够贯穿金融软件研发全生命周期，实现了研发效率与质量双重提升。可以为金融机构量身定制数字普惠信贷解决方案，依托服务经验和技术实力，实现专业咨询、金融流量获取、精准营销，来缓解中小金融机构在数字化转型中的痛点。

在会后接受采访时，吴海生说：“AI技术正成为推动世界之变、时代之变的重要驱动力。但也要注意到，不能一味认为是数字技术在单向赋能金融业务发展。金融领域也是大模型不断完善迭代的土壤和推动力，只有实现双向奔赴，才能形成高质量发展的合力。”

对于未来金融科技发展的空间，他表示，金融科技行业将继续保持快速发展的态势，全球化趋势明显，技术创新将持续推动行业发展。金融机构和金融科技公司需要密切关注市场变化和技术发展趋势，加强合作与创新。

(责编：郝帅、吕骞)

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