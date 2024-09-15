原标题：中秋假期临近 节日市场供应丰富

央视网消息(新闻联播)：中秋假期临近，全国生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。

商务部商务大数据监测显示，全国200家大型农副产品批发市场进货量、交易量比一周前分别增长6.2%和4.5%。

记者走访多地农贸批发市场和大型超市发现，今年，除了传统的五仁月饼外，低油低糖的小包装月饼成了很多人的首选。宁夏等地的高原蔬菜正集中上市，江苏、广东等多地的水产品供销两旺，石榴、葡萄、冬枣等时令水果销量增长明显。

各地加大生活必需品备货力度，内蒙古、四川等地备货量增长10%以上，海南在全省700多个网点按照平时供应标准加倍投放平价菜。

北京各大批发市场蔬菜日均上市量2.7万吨，主要连锁超市生活必需品库存量为销售量1.5倍以上。

农业农村部监测研判，今年中秋节日期间，我国肉蛋奶、蔬菜、水果等“菜篮子”产品供应总量充足，品种丰富，价格总体平稳。

(责编：郝帅、申佳平)

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