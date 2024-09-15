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做好养老金融大文章 农银人寿携养老新产品亮相2024年服贸会

2024年09月15日14:25 | 来源：新华网
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原标题：做好养老金融大文章 农银人寿携养老新产品亮相2024年服贸会

9月14日，在中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）期间，农银人寿举办“金穗财富颐年养老年金保险”和“金穗鑫玺终身寿险（分红型）”两款养老专属新产品发布会，以实际行动做好养老金融大文章。

农银人寿总精算师丁昶谈到，大力发展养老金融是应对我国人口老龄化的现实需求，也是金融业高质量发展的迫切需要。党和政府高度重视养老金融事业发展，中央金融工作会议首次将养老金融提升到新的战略高度，将养老金融列为“五篇大文章”之一。近日，国务院推出的保险新“国十条”进一步就保险业如何做好“养老金融”明确提出，要积极发展第三支柱养老保险，大力发展商业保险年金，满足人民群众多样化养老保障和跨期财务规划需求，鼓励开发适应个人养老年金制度的新产品和专属产品。

丁昶表示，为贯彻落实党和国家对大力发展养老金融战略要求，农银人寿立足保险业特色功能，充分发挥股东资源优势，制定了推动养老金融高质量发展实施方案，提出构建“一优一强一稳”的高质量养老金融服务体系。公司积极参与养老第三支柱建设，始终以客户需求为核心，坚持高标准、高站位，持续完善周期长、收益稳、风险低的养老产品体系，致力于为广大客户提供涵盖养老、医疗及财富传承等全方位保险解决方案，不断在产品研发和创新上取得突破。

农银人寿产品部总经理乐天介绍，目前，公司具备养老金融属性的保险产品有四类：养老年金保险（包括商业保险年金和个人养老金产品）、终身寿险（包括增额终身寿险和平准终身寿险）、两全保险和其他长期重疾保障类产品。2024年新上线“农银人寿金穗财富悦鑫年金保险”等7款具备养老属性的产品，累计共有19款具备养老属性的产品在售。此次发布的养老年金保险、终身寿险（分红型）两款产品是公司在之前基础上推出的个人养老金新款专属产品，旨在通过公司专业管理与稳健投资，为客户养老提供可靠保障。其中“金穗鑫玺”为客户设计了下有保底，上有分红的浮动机制，切实享受公司经营成果；“金穗财富颐年”为客户提供了“活到老、领到老”的养老保险金，帮助客户有效抵御长寿风险，提升养老生活品质。

据悉，农银人寿保险股份有限公司是中国农业银行控股寿险企业，于2013年1月在北京挂牌成立。多年来，依托农行，该公司始终致力于为客户提供卓越的保险保障和财富规划服务，累计为超过2000万客户提供了保险保障。截至目前，公司已连续10年实现盈利，总资产突破1800亿元人民币。2023年3月，农银人寿有两款产品“金穗兴民养老年金保险（万能型）”和“金穗利民两全保险”入选监管个人养老金保险产品名单。

(责编：崔元苑、李源)
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