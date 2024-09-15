新华社乌鲁木齐9月15日电题：海拔4800米！我国搭建星地通信“高速路”

新华社记者张泉

开辟我国卫星和地面信息传输的高速路！

新疆塔什库尔干塔吉克自治县，帕米尔高原慕士塔格峰区域一处海拔4800米的山顶上，矗立着一个直径6米的白色“圆球”。当圆顶缓缓打开，里面500毫米口径的光学天线精准指向太空，高速接收卫星传回的宝贵探测数据。

这是我国自主研制的星地激光通信地面系统。

9月15日，塔县星地激光通信地面站正式建成并开始常态化运行，这是我国首个业务化运行的星地激光通信地面站。

正在运行的塔县星地激光通信地面站。（中国科学院空天信息创新研究院供图）

为什么要建星地激光通信地面站？

中国科学院空天信息创新研究院高级工程师李亚林介绍，当前，我国卫星数据接收仅靠微波地面站。随着我国卫星技术的高速发展，卫星探测产生的数据呈几何级增长，海量数据无法及时下传的问题日益突出，严重制约了卫星数据资源的高效利用。

星地激光通信以激光为载体，信息传输速率最高可达微波通信的近千倍。“如果将频段比作道路，那么微波X频段是单车道，微波Ka频段是四车道，而激光可容纳成百甚至上千车道。”李亚林说。

据悉，欧美、日本等发达国家正加速发展星地激光通信技术，布局建设星地高速激光通信网络。我国星地激光通信技术的发展也非常迅速，一系列关键核心技术被攻克。塔县星地激光通信地面站正式建成，将进一步推进我国星地激光通信的工程化应用。

为何选址在塔县？

“星地激光通信易受多云、雨雪等天气和大气湍流影响。慕士塔格峰区域大气条件好，视宁度优，可媲美世界一流光学站址，且气候干燥少雨，全年均可开展星地激光通信任务，是极优良的站址地点。”中国科学院空天信息创新研究院高级工程师王建平说。

在高海拔无人区建设站点谈何容易！选址、测量、论证、建设，团队在帕米尔高原上累计行程30万公里；无路、无水、无电，还会有极端恶劣天气，团队忍着高反，攻克一个又一个难关。

星空下的塔县星地激光通信地面站。（中国科学院空天信息创新研究院供图）

未来我国星地激光通信地面站如何组网？

“塔县星地激光通信地面站的常态化运行，将为我国下一代星地海量数据传输体系规划和新一代卫星地面站网建设打下坚实基础。”中国科学院空天信息创新研究院研究员黄鹏说。

据介绍，我国正规划、论证建设国家星地激光通信地面站网，通过在我国西南、西北和东部地区建设多个星地激光通信地面站进行组网，可以进一步克服天气对星地激光通信的不利影响，大幅提高星地激光通信的可用度。

(责编：赵光霞、胡永秋)

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