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客流将保持高位运行 中秋假期全国铁路预计发送旅客7400万人

2024年09月15日16:44 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电（记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，自9月14日至18日，为期5天的铁路中秋小长假期间，全国铁路预计发送旅客7400万人次，日均发送旅客1480万人次，9月15日为客流最高峰日，预计发送旅客约1680万人次。

据国铁集团客运部负责人介绍，今年中秋小长假旅游流、探亲流、学生流交织叠加，铁路客流总体将保持高位运行。从铁路12306预售情况来看，北京、广州、上海、成都、杭州、深圳、南京、武汉、西安、郑州等城市和北京至上海、长沙至广州、西安至成都、北京至呼和浩特、北京至郑州等区间客流较为集中。

记者从中国铁路北京局获悉，中国铁路北京局预计发送旅客581万人次，日均116.2万人次。铁路北京局预计发送旅客142万人次，其中北京地区预计发送61.3万人次。计划增开旅客列车145列，主要开往沈阳、长春、郑州、太原、大同、呼和浩特、包头、上海、广州、西安、石家庄、保定、张家口、承德等方向。

该负责人表示，铁路部门积极适应旅客出行需求强劲增长的新形势，精心制定假日运输方案，千方百计挖掘运输潜力，优化旅客列车开行方案，落实便民利民惠民举措，为旅客假日平安有序温馨出行和经济平稳运行提供有力支撑。

中秋小长假期间，全国铁路实行高峰线运行图，统筹高铁和普速运力资源，日均计划开行旅客列车11100余列，较日常增加590余列，安排加开跨铁路局集团公司直通旅客列车244列。铁路部门将用好铁路12306售票和候补购票数据，动态分析客流运行情况，灵活精准增加运力投放，采取加开临客、动车组重联运行、增开高铁动卧列车、普速旅客列车加挂车厢等措施，在确保安全前提下安排开行夜间高铁，及时增加热门区域、线路和时段运力投放，进京、进沪、进穗列车满轴或满编组运行。大力开行特色旅游专列，助力假日旅游经济发展。继续开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，方便沿线群众出行。

铁路部门用好铁路12306候补购票、在线选铺等功能，兼顾长途和短途旅客出行需求，科学制定售票策略，采取有效措施防范和遏制第三方平台恶意抢票行为，保障铁路12306系统安全平稳运行，营造公平公正的购票环境。加强与公交、地铁、出租车等交通方式协同联动，确保有序接驳，畅通旅客出行“最后一公里”。在部分车站和列车举办丰富多彩的中秋传统文化活动，倡导文明出行，营造健康文明、温馨舒适的旅行环境。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票。铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站查询列车开行信息。该负责人表示，节日期间，铁路旅客集中出行需求大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站候车，严格按照车票规定的始发、终到站乘车，切勿“买短乘长”，旅途中加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：郝帅、吕骞)
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