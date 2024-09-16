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第八届中国服务贸易标准化论坛在京举行

李佳
2024年09月16日08:48 | 来源：北京青年报
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原标题：第八届中国服务贸易标准化论坛在京举行

　　9月14日，第八届中国服务贸易标准化论坛在京举行。论坛上成立了中国贸促会商业行业委员会国际标准化研究中心，并推动中国标准化协会服务贸易分会、商业贸促会第二届外贸新业态新模式标准化技术委员会成功换届。

　　论坛上颁发了全国首张团体标准化良好行为评价证书；发布了《2024年服务贸易国际标准化观察报告》等；发布了《绿色会展废弃物管理规范》等10项团体标准；启动了ISO 18981《旅游及相关服务 餐馆业 自助餐设计与服务指南》等4项国际标准；启动了《基于产业链的供应链合作指南》等10项团体标准；同步启动了标准化“进校园、进课堂、进课本”行动计划等五个标准应用实施项目，并发布了首批低碳商务楼宇评价项目的应用实施成果。

　　此外，中国贸促会商业行业委员会分别与国际可持续标准联盟、中国标准科技集团有限公司、中国再生资源回收利用协会、中国商务出版社有限公司、天津外国语大学、设计思维国际学院中国总校和国际模拟商业管理学会有限公司签署了战略合作协议，并与马来西亚数字经济发展局完成了合作换约仪式。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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