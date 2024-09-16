欧阳易佳

展会期间，国际竹藤组织展台展出的竹藤制品。人民网 欧阳易佳摄

近日在北京举行的2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”），“绿色”成为了一抹突出亮色。无论是展台展示还是论坛会议，节能发展、低碳转型、ESG理念成为了关键词。许多提供绿色服务的新科技、新产品、新方案集中亮相。

办会选址更绿

跟往年不同，今年服贸会的环境服务展区从国家体育馆搬到了首钢园四高炉。工业风是服贸会首钢园的鲜明特色，四高炉变成了城市会客厅，其改造既延续了首钢独特的工业风貌，又有效利用了土地资源和高炉空间，打造服务城市会展功能的工业遗存可持续利用新亮点。

北京市商务局局长朴学东介绍，四高炉东南角新建一座有效容积882立方米的雨水调蓄池，收集的雨水通过过滤、消毒处理之后，回用于服贸会区域的绿化浇洒。既有效减轻排水系统压力，降低内涝风险，又降低供水成本，发挥经济效益和绿色环保的社会效益。四高炉的顶部还预留后期安装光伏发电板，助力绿色转型。

讨论话题更绿

在今年服贸会上，绿色低碳、可持续、高质量发展等成为参展企业、参会人士的热议话题。

作为本届服贸会主题论坛之一，“全球绿色经济发展论坛”聚焦气候变化与绿色经济发展，构建了绿色经济主题“5会2展”综合矩阵，致力于推动全球产业链、供应链的合作与绿色经济发展，促进国际气候贸易规则对话，推动产业绿色竞争力，助力中国与国际社会产业链、供应链的稳定发展。

今年服贸会期间，既有第一次参展的新朋友，也有连续多年参展的老朋友。

作为老朋友之一，葡萄牙驻华大使保罗·纳西门托表示，“服贸会因为其巨大的规模令人印象深刻，它的重要性不言而喻，这是葡萄牙首次在服贸会设立展馆。在绿色经济时代，葡萄牙和中国在可再生能源方面有着共同的目标。”

展示科技更绿

服贸会是展示全球服务贸易绿色化、智能化发展最新成果、最新技术及应用的窗口，各类低碳化、智能化服务和展品展示，为可持续发展注入了“绿色能量”。

在国别展上，记者看到，一架拥有16个螺旋桨、可同时搭载两人的无人驾驶垂直起降航空器引来参观者的兴趣。

“相比传统客机或直升机，这款航空器体积小、机动性强、起降方便，采用零排放的纯电力，可以应用在载人交通、空中游览、空中物流、医疗应急响应等场景中。”亿航智能副总裁贺天星告诉记者，“它是全球首款获得型号合格证、生产许可证、标准适航证三大‘通行证’的载人垂直起降航空器，本届服贸会首次亮相。”

行动方式更绿

在服贸会展馆，“绿色”元素随处可见。不论是“零塑服贸 低碳同行”的标语，还是展出的环保快递包装，或是贴在墙上展示的各式新材料。各种绿色低碳新方案、新业态频频亮相，显示我国正加快经济社会发展全面绿色转型，“含新量”“含绿量”不断提升。

近日，《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》发布，成为加快构建我国产品碳足迹管理体系的重要基础。

联合国原副秘书长、国际绿色经济协会荣誉主席沙祖康表示，以绿色低碳水平为特征的绿色竞争力正在重塑全球产业链、供应链和国际贸易规则。加强节能减排管理与碳足迹体系建设，推动高碳产业转型升级，推动产业结构能源结构绿色低碳发展，打造具有全球竞争力的绿色产业链供应链，是应对气候贸易的重要举措，也是推动经济高质量可持续发展的必然选择。

(责编：孙红丽、吕骞)

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