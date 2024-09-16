人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）9月15日19时，第13号台风“贝碧嘉”中心位于上海市东偏南方向约370公里的东海海面上，预报将于16日早晨至上午在浙江舟山到江苏启东一带沿海登陆（13—14级）。受其影响，中秋假期期间，浙江北部、江苏南部、上海、安徽中东部、河南东部南部等地部分地区将有大暴雨；太湖及周边河网，浙江浦阳江、曹娥江、甬江，安徽青弋江、水阳江、滁河巢湖，江苏秦淮河，河南沙颍河等河流湖泊将出现明显涨水过程，暴雨区内浙江杭嘉湖河网区及沿海甬江、姚江，安徽青弋江支流高桥河周寒河、水阳江支流双桥河等中小河流可能发生超警以上洪水，山丘区山洪灾害风险较大。此外，正逢天文大潮，浙江、上海等地沿海部分潮位站可能超警戒水位；受天文大潮叠加台风和风暴潮增水影响，沿海河流洪水下泄受顶托明显。

9月15日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持召开专题会商，分析研判第13号台风“贝碧嘉”移动路径、发展态势和影响区域内的雨情汛情形势，针对性安排部署台风暴雨洪水防御工作。

李国英要求，抓紧落细落实各项防御措施，做到防御工作跑赢台风速度。突出抓好山洪灾害防御，充分考虑本次台风影响区域内旅游景点多，中秋节假期旅游人员多、流动性大等特点，重点做细做实“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”五个关键环节责任和措施，确保人员不伤亡。

上海市水务局9月14日召开全市防台风工作会议，15日启动防汛防台Ⅱ级应急响应；调度沿海口门预降内河水位，做好积水抢排准备；派出3个工作组赴一线协助指导台风防御工作。江苏省水利厅9月14日召开全省防台工作视频调度会，启动防台Ⅲ级应急响应；加强水利工程科学调度，提前预降河湖库水位；派出省级专家组、抢险队前置有关地区。浙江省水利厅9月12日召开全省防汛防台部署会，14日启动水旱灾害防御（防台）Ⅲ级应急响应；聚焦山洪、水库山塘、河网、海塘、在建工程等重点领域，制定分阶段台风防御工作方案；抓住台风影响前窗口期，提前排查整治各类水利工程风险隐患。安徽省水利厅9月15日启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

水利部将继续密切关注台风“贝碧嘉”发展动向，强化雨情水情监测预报预警，精细调度水工程，指导有关地方全力做好台风强降雨防御各项工作。

(责编：孙红丽、吕骞)

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