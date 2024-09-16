欧阳易佳

“你扫这里，就能领取一个数字人民币的优惠券。”在2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，观众张女士第一次使用数字人民币支付。

记者探访发现，今年服贸会会场，大部分的餐饮项目都可以使用数字人民币进行支付。各家银行机构不仅为观众提供了多场景覆盖的消费优惠活动，还通过设置多元化的应用场景让观众沉浸式体验数字人民币的便捷。

更有温度、更便捷的支付方式，助力数字文旅、健康医疗、智能体育等消费场景推陈出新，也为消费者带来了“看得见、摸得着”的优质体验，不断激发扩大服务消费潜能。

作为服贸会的重要会议之一，2024国际消费全球趋势大会对消费趋势进行了研讨，消费作为经济增长的首要动力，正在发生深刻变革。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青表示，服务消费、高品质商品、夜间经济和首发经济是扩大消费的重点。扩大服务消费成为短期和长期目标的交汇点，当前服务供给是关键，要以文化旅游、教育培训、健康娱乐为重点，扩大和优化供给。

足不出户就畅快骑行，动动手指就能购买全球商品……在服贸会现场，各展商使出“浑身解数”，更好地满足消费者日益个性化、品质化、多元化的消费需求，让消费者能沉浸式感受服务消费的新业态与新模式。

技术升级是提升消费意愿、营造消费场景的重要抓手。随着人工智能技术的深度赋能，零售行业正在突破传统边界，迈向更智能、更高效、更有温度的智慧零售。

“技术创新正从数字化的底层向人工智能进化，在这个过程中零售场景的创新更关注细节。”多点DMALL智能物联业务副总经理刘汉彻表示，数字化技术能够解决两端的问题，一方面是在消费端，实现以消费者为导向的数字化营销策略，从而实现“流量”变“留量”；另一方面是在生产端，通过全域数字化手段最大程度降低运营成本、提高触达效率。

有业界人士表示，服贸会上展现出的新技术、新潮流和新趋势，也预示了未来消费市场的发展趋势。这背后不仅是技术和理念的进步，更是对消费者需求的深刻洞察。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经