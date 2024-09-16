人民网记者 王绍绍

随着新型工业化进程的深入推进，我国工业对先进设备的需求持续增长，工业制造成为大规模设备更新的重点领域。近期，大规模设备更新激活中国经济发展“新引擎”。

近日印发的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出，到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

国家能源局最新数据显示，截至2024年8月底，全国累计核发绿证18.41亿个。其中，风电6.82亿个，占37.05%；太阳能发电4.13亿个，占22.45%；常规水电6.29亿个，占34.13%；生物质发电1.16亿个，占6.3%；其他可再生能源发电128万个，占0.07%。

围绕推进新型工业化，我国加快落实重点行业设备更新改造。业内专家表示，实施大规模设备更新，是扩大有效投资、提升发展质效、促进技术进步的重要举措。推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患。

向“新”发力，设备更新加速推进。在河北沧州，当地近期更新的200辆新能源公交车已经投入使用，更好地满足居民家门口乘车的需求；在青岛某个码头，越来越多“聪明”的自动化设备出现在集装箱装卸、运输等各个环节，让不少老旧码头焕发新动能；在广东，乘船夜游珠江吸引了不少游客前来打卡，电动游船不仅带来了良好的游客口碑，能耗也是传统燃油船的三分之一，带给游客不一样的体验。

各地纷纷拿出“真金白银”，加力支持“两新”工作，激励更多企业实施设备更新。四川优化“技改贷”，设立“设备更新贷”，力争到2027年新增1000亿元以上的金融资金支持四川工业企业开展技术改造和设备更新；广西支持工业企业实施设备更新和技术改造，优质技术改造项目最高奖励1000万元，进一步推动广西制造业向高端化、智能化、绿色化升级；深圳出台“增资扩产8条”，加力支持企业增资扩产及设备更新……

“近期出台的一系列举措有利于培育新兴产业和未来产业，推动人工智能、云计算、物联网、大数据、移动互联网等新一代信息技术赋能传统能源产业，不断推进能源电力高端化、数字化、智能化、绿色化深度发展。”业内专家表示。

“大规模设备更新应面向设备规模体量大、更新潜力大的重点行业，以设备升级带动我国制造业整体竞争力提升。”中国信息通信研究院院长余晓晖建议，要不断推动设备向高端、智能、绿色方向更新升级。

(责编：孙红丽、吕骞)

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