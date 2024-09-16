人民网北京9月16日电 （记者杜燕飞）9月12日至16日， 2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举行。绿色低碳是服贸会上热议的话题，众多中外企业集中亮相，集中展示在绿色低碳领域的全球环境服务最新成果和技术应用。

在“双碳”背景下，近年来，我国绿色金融体系日益完善，行业标准逐步落地。作为社会“稳定器”和经济“减震器”，保险业在推动经济社会绿色低碳发展方面具有重要作用。

国家金融监督管理总局此前发布的《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》提出，要构建绿色保险服务体系，推动绿色保险高质量发展，加大对绿色、低碳、循环经济的支持，防范环境、社会和治理风险，提升绿色保险服务经济社会绿色转型质效。

“本届服贸会，我们推出‘零碳服贸、零塑办贸’互动体验活动，将塑料回收行动与‘碳普惠’个人碳排放核算关联；通过碳交易生态体系搭建，展示保险服务‘双碳经济’新路径；通过引入AI，模拟个人碳排放活动场景，宣传服贸会碳中和行动。”中国太保展台工作人员介绍，发布新能源实验室产品，探索大数据、云计算、移动互联等新技术与绿色保险服务场景的融合，推动保险服务模式和服务形态全面升级。

(责编：孙红丽、吕骞)

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