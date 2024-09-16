人民网记者 黄盛

动动手指就能购买全球商品，足不出户就能参与求职面试，近距离体验无人配送车、智能机器人等智慧物流与供应链安全新保障措施……在2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）供应链及商务服务专题展上，完善服务贸易供应链、打造全球市场“共赢链”，引起中外观众的兴趣。

走到供应链及商务服务专题展区内，沙盘模型搭建起的“粮食走廊”，颇为吸人眼球。沙盘上，全球粮食主产区和亚洲新兴市场之间的资产布局和贸易网络，演示着供应链综合服务链接起的中外贸易合作，长城葡萄酒、蒙牛乳制品、福临门粮油产品等国内品牌，在开放的供应链上，融进多边贸易中，打造全球 “共赢链”。

观众正在展台了解智能配送机器。来源：服贸会官网

惠全球 跨境供应链力拓大市场

“供应链就像是经济的血管系统，要想让血液充分畅通，大家就要做出共同的努力，保持血管系统的充分循环，使得全球贸易能够健康发展。”一位国外参展商一边了解中国农贸产品的全球化之路，一边告诉记者，中国有令全世界称赞的产业链体系、最强的制造能力以及全球引领性的供应链服务企业群。

在“粮食走廊”沙盘后的中粮集团展台，全球化的农产品供应链正在向观众展示着产、供、运、销等环节之间协同运转的经验模式。“当前，全球农粮供应链在国际贸易中的重要性不断提升，国际各方合作伙伴不断探索全球贸易的新业态、新模式，推动全球贸易数字化、绿色化发展。”中粮集团副总经理叶慧青告诉记者，在服贸会上，各方携手推动全球农粮行业的结构性改革，服务农粮产业链上下游及中小微企业共同发展。

得益于农粮供应链，我国产品加速走向全球市场。来源：服贸会官网

全球化的供应链，也依托于全球化产业人才网络。在中智集团展台，针对中国职业教育如何助力全球青年就业、拓宽求职渠道等话题，成为观众现场交流的重点话题之一。“产业化的人力资源服务，要拓宽全球视野，拓延开放合作产业供应链，为全球服务贸易企业提供国际人力资源服务、国际商事服务、国际职业教育服务。”展台工作人员说。

随着中国企业出海热潮高涨、服务贸易的快速增长，中国企业出海的人才需求呈现出新趋势。“目前对人才的需求类型更加多元、变化速度加快、人才能力需求升级、用人形式国际化与本地化并重。”科锐国际高级副总裁、董事会秘书兼国际化业务负责人陈崧说，参加服贸会能够直接接触到海外市场需求，了解不同国家和地区的人才需求特点和趋势，有助于更加精准地把握海外市场机遇。

促合作 智能供应链展示新趋势

服贸会期间，在北京首钢园“四高炉”的室外，天马辉承制的超过700平方米的裸眼3D屏炫酷亮眼。现代会展和工业风貌、自然景观深度融合的服贸会，基于数字化、绿色化的供应链体系，聚合起全球“朋友圈”，共同开辟新领域、创造新模式、培育新增长点，成为供应链展区参展企业的心声。

首钢园“四高炉”外的裸眼3D屏。 受访者供图

在智慧物流及运输专区，由中国快递协会牵头组织的中国邮政速递物流（EMS）、顺丰、中通、圆通、韵达、申通以及菜鸟等7家快递企业组团亮相，集中展示快递行业无人机、无人配送车、楼宇机器人、盘点小车、智慧灯条等新技术产品，致力于构建数智化供应链生态。

“跨境进口、跨境出口、海外本土网络、海外仓等，已经成为当下服务贸易供应链的‘标配’。”中通展台的一名工作人员向记者介绍说，比如针对农产品跨境冷链，已经形成一站式跨境生鲜供应链服务，帮助国内外优质蔬菜、水果、鲜花等特色农产品“出国”，也可以让泰国榴莲、缅甸青蟹、尼日利亚咖啡豆、老挝木薯粉等国外特色农产品销往中国。

在供应链安全专区，一系列城市智慧停车综合服务平台及物流园区智慧化、绿色低碳、现代高效等方面的探索引人注目。

菜鸟展示的最新款L4级物流无人车，负责快递网点至末端站点间的运输任务，致力解决派件区域距离网点较远、需往返多次派件的运力和成本问题。

顺丰展示了数字供应链解决方案和国际端到端一站式供应链网络。其中，物联网、云计算、自动化、区块链、数字孪生及各种智能硬件等技术在物流领域的应用，帮助服务贸易企业达成供应链全局规划决策。国际供应链网络涵盖国际快递、快运、货运代理和合同物流等，为贸易企业提供海外综合物流。

不仅如此，大豆进口供应链、日化品进口供应链、水果出口供应链、二手车出口供应链、汽车配件出口供应链……在2024 年服贸会上，一系列全球贸易供应链成为我国不断扩大对外开放的见证。

中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣在服贸会期间举办的服务贸易发展论坛上表示，要稳步扩大制度型开放，主动对接国际高标准规则，坚持以科技创新推动数字贸易发展，持续扩大数字贸易合作的“朋友圈”。

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(责编：孙红丽、吕骞)

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