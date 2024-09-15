人民网记者 赵竹青

2024服贸会现场，一名观众和智能机器人互动。人民网记者 赵竹青摄

在综合展区，智能机器人为参观者提供导览服务；在金融服务展区，算法实时分析为投资者提供决策参考；在教育服务展区，孩子们与智能机器人互动，体验全新的学习方式……

2024年的中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）上，人工智能（AI）正在以前所未有的姿态引领服务贸易发展的新格局。

AI渐成服务“标配”

“太清晰了！”“好多细节啊！”

循声望去，一位戴着VR头显、手持手柄操作的游客，正在展区体验一场专属的“穿越”之旅，不时发出阵阵感叹。在她身后，等待体验VR“三体游戏”的观众排起了长队，对于“AI+空间计算”人机交互新体验跃跃欲试。

这仅是展区的一个缩影。记者在各个展区走访，看见AI技术正在深入千行百业，重塑服务贸易的新格局。

在文旅展区，人们驻足观看快手AI影片“山海奇镜之劈波斩浪”，生成式人工智能应用令人叹为观止；在体育展区，虚拟乒乓球、虚拟舞蹈等项目让人们在没有实际接触的情况下也能享受运动的乐趣；在教育展区，孩子们通过与智能机器人互动，寓教于乐，激发无限潜能。

尤为引人注目的是，尽管没有专门的“AI”展馆，但“AI+”的浪潮已席卷各个展区，成为服务贸易创新发展的驱动力。

“AI已经是中小外贸企业的标配。”阿里巴巴国际站中国供应商事业部负责人刘光俊介绍，AI工具能帮助自动生成标题、关键词、价格、图片等全套商品信息，可将商品发布时间从原先的60分钟，缩短至最快60秒。

2024服贸会现场，北京石景山展区以“人工智能”为主题，展示AI赋能区域经济发展新成果。人民网记者 赵竹青摄

各地方的展馆也纷纷打出“AI牌”。石景山展区的标语是“高质量建设人工智能大模型产业集聚区”；海淀展区则带来AI文娱体验、人工智能创新街区等一系列高精尖案例，海淀区文促中心顾晓妍表示，“参观者步入其中，能够全方位地体验到AI给生活带来的变化与魅力。”

此次服贸会上发布的《人工智能商业应用研究报告》显示，超过半数（54%）的受访者认为AI对商业模式的影响将大于或等于互联网，而59%的受访者更是认为其影响将超越智能手机。

从“5G+”到“AI+”

“感觉全身上下都舒坦了！快来试试。”一位刚体验完《八段锦》AI智能陪练的观众兴奋地向同伴推荐。

现场工作人员介绍，借助AI技术，不仅解决了用户独自锻炼时动作不规范、效果难以评估的问题，还增强了健身体验的趣味性和互动性，使传统养生焕发新生。

在服贸会现场，记者发现，随着技术的不断演进，通信运营商的角色也在悄然变化。步入智能社会，运营商已经从单纯的数据传输服务，逐步转向智能服务的集成和管理。

在本届服贸会上，三大电信运营商带着各自的AI大模型和系列应用同场竞技。

“AI大模型不光会‘作诗’，更会‘做事’。”中国移动展台现场工作人员陈超向记者介绍，大模型已在智慧医疗、智慧航空、智慧工业、智能客服、智慧金融等领域落地了近千项“AI+”项目。

“去年服贸会，我们的展示重点还在5G相关的应用上，而今年人工智能和大模型占据了更重要的位置。从展示内容上看，这种变化十分明显。”陈超说。

落地应用，是各界关注AI技术的核心话题。“目前，视频内容生产的核心诉求，还没有得到真正解决。”谈及视频生成领域，中科闻歌副总裁王一刚表示，新技术应用需要积累核心算法、专利以及重大项目。要针对生产的工业化需求，让AI生成“更有价值”的视频。

2024服贸会现场，工程咨询与建筑服务专题展设置了“AI专区”，展示AI生成式设计、AI造价咨询、AI标准查询、AI隐患识别等工程应用。人民网记者 赵竹青摄

算力引领服贸新蓝海

算力，作为支撑AI发展的关键“燃料”，在本届服贸会上同样大放异彩。

当前，我国算力发展已经跑出中国“加速度”。《数字中国发展报告（2023年）》显示，2023年我国算力总规模达到230EFLOPS，居全球第二位，关键核心技术不断取得突破，高性能计算持续处于全球第一梯队。

今年服贸会，多个专题论坛将讨论重点聚焦算力。在“算力服务高质量发展论坛”上，工业和信息化部新闻宣传中心副主任李昭博指出，算力正由信息通信业向各行各业加速渗透，与经济增长、社会发展和科技进步的关系越发紧密。

在“通用人工智能算力论坛”上，中国工程院院士、清华大学计算机科学与技术系教授郑纬民谈到，发展人工智能、构建国产算力至关重要，其中的关键因素在于发展软件生态系统，充分释放底层软件的潜力。

在中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏看来，由于人工智能技术的突破，智算算力呈现爆发态势。在智算网络建设方面，目前仍存在技术创新难度大、标准推动难度大、生态构建难度大等提升空间。

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(责编：赵竹青、吕骞)

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