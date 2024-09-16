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朱彤院士：关注气候变化带来的健康挑战

2024年09月16日13:12 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）随着全球气候变化的加剧和极端天气事件的频发，气象因素对人类健康的影响日益凸显。

作为2024年中国国际服务贸易交易会系列主题论坛之一，第三届气象经济论坛在北京国家会议中心举行。中国科学院院士、北京大学环境科学与工程学院教授朱彤接受人民网记者采访时表示，气候变化作为全球性的环境议题，其影响深远且维度多，持续高温与低温寒潮等天气状况对人体健康带来挑战。因此，社会各界应高度重视，采取有效措施以应对其带来的不利影响。

朱彤认为，要增强防范意识，在天气预警发布时，迅速响应，做好防寒保暖或防暑降温工作，尽量避免长时间暴露于极端温度环境中，从而减轻对健康的潜在危害。同时，提升居住与工作环境中的温度控制能力，确保人们在舒适的环境中生活与工作。

“气象预报作为预防气象灾害的重要手段，其准确性、时效性及预报范围的提升至关重要。”朱彤说，随着科技的进步，气象预报系统正不断优化，力求在更长的时间跨度内提供更为精确的气象信息，为公众及决策部门提供有力的数据支持，以便提前规划、科学应对，最大限度地减少灾害损失。

朱彤补充说，针对野火、沙尘暴等突发性强、影响广泛的自然灾害，应建立健全的信息传播与预警机制，利用现代通讯技术，确保预警信息能够迅速、准确地传达至每一位公众，增强社会的整体应对能力。

 

(责编：孙红丽、吕骞)
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