原标题：得物App代表上海亮相服贸会，荣获国家级“科技创新服务示范案例”

2024中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京开幕，得物App作为上海科技企业代表参展，向全球展现中国企业的数字化创新服务。本届服贸会上，得物App还因科技创新保障品质消费的突出成效，获评“科技创新服务示范案例”。

得物App亮相2024中国国际服务贸易交易会

本届服贸会得物App展台前，参观者王先生佩戴着Apple Vision Pro头显设备，正在体验得物打造的首款3D创新应用“球鞋博物馆”。戴上VR眼镜之后，王先生就能“沉浸式”进入得物球鞋博物馆，鞋架上陈列着各种品牌、款式的球鞋，只要点击鞋架上的球鞋，就可以唤醒3D球鞋模型，用手贴合球鞋时，可以看到每一个细节，材质效果都非常逼真，彷佛触手可得。“作为一名球鞋爱好者，第一次有这么酷炫的体验，每双鞋从鞋面的缝合到鞋底的纹理设计工艺都看得一清二楚，真是大开眼界。”王先生说。

参观者现场体验得物App的3D创新应用“球鞋博物馆”

得物App相关负责人表示，“依托得物全球最大球鞋模型库和头显设备的支持，我们能够对球鞋模型进行真实的3D化展示，为用户带来沉浸式购物体验。”据介绍，截止目前，得物的球鞋模型库已经囊括了李宁、安踏等众多知名品牌的超过20000双球鞋模型。

为了让每位用户都能足不出户体验全球最新时尚，方便用户购买决策，得物App自主研发了AR试妆、试鞋、手表配饰试戴等一系列体验，精度在全球同行中领先，填补了电商领域AR高精度试穿市场空白，让消费者获得更便捷愉悦的购物体验。“AR云试鞋”仅需3秒即可快速完成，无论丝绸、网面、帆布还是皮质，不同材质效果，试穿的贴合度、真实性都非常逼真，就像真实上脚一样，每天帮助千万用户进行购买决策，让消费者获得更加便捷愉快的购物体验。

得物相关负责人表示：“得物App将继续立足品质，持续坚持前沿科技创新探索，不断为消费者带来愉悦的购物体验，让更多人得到美好事物，服务好高品质生活，通过品质消费保障和服务水平不断提升，为全球消费者提供更优质的服务，为助推服务贸易高质量发展贡献力量。”

(责编：曹淼、李源)

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