原标题：衡阳湘黄鸡 南岳云雾茶北京飘香湖南衡阳力推“湘品出湘”加快步伐

衡阳湘黄鸡、祁东黄花菜、三樟黄贡椒、南岳云雾茶、衡阳油茶……9 月 13 日，由衡阳市人民政府主办，衡阳市农业农村局承办，中共衡阳市委宣传部、市人民政府驻北京办事处、市财政局协办，以“品牌强农 衡味共享”为主题的衡阳市农业品牌（北京）推介暨产销对接会在新发地国际会展中心举行，这标志着“湘品出湘”加快步伐。

签约仪式环节将活动推向高潮。衡阳市农业农村局与北京学校基地直供平台、北京亦曜科技有限公司产业联盟签订了优质农产品产销对接战略合作协议。衡阳市优质农产品企业与北京新发地及外地商户签订了多项合作协议。这些协议的签订，标志着衡阳市优质农产品将大力进军北京市场，为北京市民提供更多优质的农产品选择。近年来，湖南衡阳市持续加强农业品牌建设，以“衡味”为核心，打造具有影响力的农产品品牌。此次产销对接会的成功举办，是衡阳市在农业品牌建设和市场拓展方面的重要突破。后续，衡阳市将进一步深化与北京等重要市场的合作，不断拓展农产品的销售渠道，推动衡阳市农业农村工作迈向新的台阶。

9月14日，另一场由衡阳市人民政府主办的南岳云雾茶“一带一路”（北京）品牌推介会在京举行。该活动以“雁城千年茶韵 香染万里丝路”为主题。衡州茶史，源远流长，与丝绸之路有着深厚渊源。早在唐宋时期，衡茶便沿湘江开启贸易之路，成为中国茶业对外经贸史的开篇。2024年恰值“一带一路”倡议步入第二个黄金十年，衡阳市以此为契机举办推介会，不仅是对八百里湘江海上丝绸之路辉煌记忆的深情回望，更是千年南岳云雾茶在新时代国际舞台上绽放异彩的崭新起点。

刘仲华院士推介家乡茶。

中国工程院院士、湖南师范大学校长刘仲华出席活动，刘仲华院士从南岳云雾茶的品类之繁及品质之优深情推介了他的家乡茶，同时还建议通过加强线上和线下的联动推广方式，提升南岳云雾茶的知名度。刘仲华院士的推介，不仅是对南岳云雾茶的深情礼赞，更是对衡阳茶产业未来发展充满信心的展望。

活动现场，衡阳市人民政府携手17家特色茶企业，与到会驻华使节、茶界专家学者、商界精英等共同见证了这一盛事。会上，衡阳市人民政府副市长黄艳娥代表衡阳市人民政府致开幕词，此次南岳云雾茶推介会的成功举办，不仅是衡阳茶产业及茶文化的一次华丽绽放，更是“一带一路”倡议下国际茶产业合作与交流的又一里程碑。展望未来，衡阳市将继续秉持开放合作、互利共赢的理念，携手“一带一路”合作伙伴及国内外茶界同仁，共同绘制南岳云雾茶在世界舞台上飘香四溢的宏伟蓝图，让这流传千年的茶香在新时代的丝绸之路上续写更加辉煌的篇章。（来源：中国农网）

(责编：曹淼、李源)

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