人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年服贸会达成近千项成果

2024年09月16日20:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月16日电（记者吉宁、魏玉坤）全球服务、互惠共享。2024年中国国际服务贸易交易会16日在京闭幕，本届服贸会共达成近千项成果，线下参展企业国际化率超过20%。

　　记者从服贸会新闻发布会现场获悉，服贸会会期共达成成交、投资等7类近千项成果，主要集中在建筑、金融、商业服务等领域；举办国际合作项目洽谈推介会等56场，其中海外对接会系列活动10场。

　　北京市商务局局长朴学东介绍，本届服贸会线下参展企业的整体国际化率超20%。“世界500强及行业龙头企业、境内外机构等111家企业机构发布数字化、人工智能、医疗健康等领域219项成果，比上届增加80项。”

　　服贸会的吸引力持续增强，5天的会期，180余场论坛会议活动陆续举行，2000余家企业线下参展、6000余家企业线上参展。人工智能、云计算、元宇宙、6G等行业前沿技术，以及产业融合发展的新成果集中亮相：搭载人工智能深度学习技术的骨科手术机器人、全球最小心脏起搏器、远程安全驾驶系统智能驾驶舱……

　　“今年的服贸会取得了丰硕成果，充分彰显了中国坚持以高水平开放推动高质量发展的坚定决心，广泛凝聚了深化全球服务业和服务贸易合作的重要共识，全面反映了服务贸易创新发展突出成就。”商务部服务贸易和商贸服务业司副司长王波说。

　　作为本届服贸会的主宾国，法国安排了一系列围绕服贸会主题的会议，重点关注健康、体育和“法国吸引力”等方面。已经连续多年参加服贸会的高通公司准时赴约，公司全球高级副总裁钱堃说：“借助服贸会这个平台，公司将继续深化与中国客户的产业合作，利用在智能计算领域的领先技术，赋能更多产业。”

　　“我们将全面实施跨境服务贸易负面清单，有序推进跨境服务贸易梯度开放，推动实施服务贸易全球合作伙伴网络计划，拓宽服务贸易多双边和区域合作机制。”王波表示，要进一步发挥好服贸会在扩大开放、深化合作、引领创新方面的重要平台作用，加快推动服务贸易高质量发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
台风“贝碧嘉”登陆 水利部门全力做好台风暴雨洪水防御工作
　　人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）今年第13号台风“贝碧嘉”已于今日（9月16日）7时30分前后在上海浦东临港新城沿海登陆，中心附近最大风力有14级（42米/秒，强台风级）中心最低气压955百帕。受其影响，9月15日，浙江东北部、上海、江苏东南部等地部分地区降了中到大雨；太湖周边3站水位超警0.01—0.24米，浙江和上海沿海5个潮位站超警0.07—0.33米。…
服贸会探“绿” 共筑未来低碳经济
　　人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京开幕。在今年服贸会各大展区，多家绿色经济相关技术和服务集中亮相，绿色低碳新产业、新业态、新模式层出不穷，为美好生活添彩。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部