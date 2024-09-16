新华社北京9月16日电（记者吉宁、魏玉坤）全球服务、互惠共享。2024年中国国际服务贸易交易会16日在京闭幕，本届服贸会共达成近千项成果，线下参展企业国际化率超过20%。

记者从服贸会新闻发布会现场获悉，服贸会会期共达成成交、投资等7类近千项成果，主要集中在建筑、金融、商业服务等领域；举办国际合作项目洽谈推介会等56场，其中海外对接会系列活动10场。

北京市商务局局长朴学东介绍，本届服贸会线下参展企业的整体国际化率超20%。“世界500强及行业龙头企业、境内外机构等111家企业机构发布数字化、人工智能、医疗健康等领域219项成果，比上届增加80项。”

服贸会的吸引力持续增强，5天的会期，180余场论坛会议活动陆续举行，2000余家企业线下参展、6000余家企业线上参展。人工智能、云计算、元宇宙、6G等行业前沿技术，以及产业融合发展的新成果集中亮相：搭载人工智能深度学习技术的骨科手术机器人、全球最小心脏起搏器、远程安全驾驶系统智能驾驶舱……

“今年的服贸会取得了丰硕成果，充分彰显了中国坚持以高水平开放推动高质量发展的坚定决心，广泛凝聚了深化全球服务业和服务贸易合作的重要共识，全面反映了服务贸易创新发展突出成就。”商务部服务贸易和商贸服务业司副司长王波说。

作为本届服贸会的主宾国，法国安排了一系列围绕服贸会主题的会议，重点关注健康、体育和“法国吸引力”等方面。已经连续多年参加服贸会的高通公司准时赴约，公司全球高级副总裁钱堃说：“借助服贸会这个平台，公司将继续深化与中国客户的产业合作，利用在智能计算领域的领先技术，赋能更多产业。”

“我们将全面实施跨境服务贸易负面清单，有序推进跨境服务贸易梯度开放，推动实施服务贸易全球合作伙伴网络计划，拓宽服务贸易多双边和区域合作机制。”王波表示，要进一步发挥好服贸会在扩大开放、深化合作、引领创新方面的重要平台作用，加快推动服务贸易高质量发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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