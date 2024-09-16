新华社北京9月16日电 题：激活新动能 共享新机遇——2024年服贸会观察

新华社“新华视点”记者魏玉坤、吉宁、刘媛媛

16日，2024年中国国际服务贸易交易会落下帷幕。5天来，从国家会议中心到首钢园，综合展与专题展相得益彰，百余场论坛会议活动精彩纷呈，200余项融合创新成果集中亮相。

当前百年变局加速演进，世界经济增长动能不足。服贸会架起各方携手应对困难挑战、共享发展机遇的桥梁，为世界经济发展注入新活力。

向“新”而行：突出展示新质生产力

步入国家会议中心展厅，4K超高清AI数字人、手术机器人、人形机器人等形态各样的智能产品让人眼花缭乱。

点餐、下单、打印餐票、自动生成门店经营数据分析报告……今年，美团带来了最新一款智能收银设备。“这款首次向外展示的设备，运用了最新的大数据分析技术，帮助商家及时更新菜品和优化服务。”美团地方政府事务部总经理王威说。在与记者交谈间隙，不时有餐饮企业与其洽谈合作意向。

自2012年创办以来，服贸会已成为越来越多的企业首展新产品、新技术的舞台。

图为2024年服贸会展区现场。 新华社记者 魏玉坤 摄

首款人工智能骨科手术机器人、首款帮忙“选饭碗”的公共就业AI数智人……今年的首发产品突出运用数字化技术服务日常生活，以生产性服务贸易赋能产业融合发展。

金融服务是服务贸易的重要领域。服贸会上，全球支付企业PingPong首展最新全球支付解决方案，帮助跨境电商企业完成从销售订单、报关出口等资金管理。企业合伙人罗永龙说，数字化整合是今年金融展品的特点，也是行业未来发展趋势。

数字化、智能化技术持续赋能服务贸易发展。2023年，全球数字服务贸易规模达4.25万亿美元，同比增长9%，成为服务贸易发展的突出亮点。本届服贸会上，世界500强及行业龙头企业、境内外机构等111家企业机构发布数字化、人工智能、医疗健康等领域219项成果，比上届增加80项。

记者梳理发现，今年论坛会议活动重点聚焦服务贸易发展新趋势，“人工智能”“创新驱动”是诸多与会嘉宾口中的关键词。

“大模型已经形成技术、应用和商业的正向循环，助力重构产业数字引擎。未来，更多服务行业和应用场景将依托大模型等人工智能技术，实现创新发展。”百度集团副总裁吴甜在数字贸易发展趋势和前沿论坛上说。

商务部研究院副研究员庞超然表示，数字技术的进步，把原来认为不可交易、不可储存的服务变得可交易。当前，服务贸易领域的新技术新应用正加快奔向生产生活，不断开辟外贸发展新空间。

以“文”塑贸：打造服务贸易新引擎

乘VR座舱穿越北京中轴线、听智能机器人讲解北京经开区工业旅游线路打卡攻略，把国家大剧院的建筑形态做成项链戴在身上……沉浸式展览和互动体验是今年文旅服务专题展的主要特色，文化正变得可看、可玩、可互动。

长3米、高2米的屏幕上，观众按照指引点击屏幕，便可浏览上古十大神兽风采。“这是我们以古建筑屋檐上的‘五脊六兽’为设计蓝本进行二次创作的沉浸式互动体验数字IP产品。截至目前，已有数十家公司跟我们洽谈合作意向。”参展商鲸世科技公司CEO杨利堃说。

本届服贸会上，80多个国家和国际组织以政府或总部名义设展办会，13个国家和国际组织首次独立线下设展，突出展示本土传统文化。

在主宾国法国的展馆里，巴黎的标志性建筑——缩小版的凯旋门、塞纳河上的比尔哈凯姆桥拱门格外引人瞩目，显示屏播放着关于法国文化遗产等内容。“我们愿汇聚各方力量，促进法中双方企业间的交流合作。”法国驻华大使馆商务参赞孔士嘉说。

记者穿梭在展厅中明显感受到，传统文化与服务贸易深度融合，在创造性转化和创新性发展中释放新的魅力。

今年，位于首钢园区3号馆的元宇宙体验中心带来崭新的数字艺术展览《汉时气象，一绘千年》。在光线流转与汉乐齐奏中，参观者进入壁画中的世界，深度体验汉代历史文化。

茶具、客厅摆件、香器……连续5年参展服贸会的安徽淮南汉风陶瓷研究室负责人许怀君今年带来的寿州窑陶瓷系列展品注重实用性。“寿州窑陶瓷烧于南北朝时期，盛于隋唐，是我国比较有代表性的中原陶瓷。很多年轻人和外国展商专程来这打卡，服贸会是我们向世界讲好‘中国文化故事’的重要平台。”他说。

歌舞剧《猫神在故宫》以充满趣味和情感的幻想故事，让观者对故宫产生旖旎的想象；动画电影《班超》画面精美、剧情生动，传递中华民族勇于开拓的精神……服贸会展区内，一大批基于中华优秀传统文化创作的文艺佳作与观众面对面。

“从全球范围来看，文化贸易发展潜力巨大。服贸会搭建了对外文化贸易高质量发展的平台和桥梁，激活了服务贸易发展新引擎。”庞超然说。

共享机遇：拓宽服务贸易“朋友圈”

“我们展览的玫瑰系列产品销量超出预期，目前已经和多家中国采购商签订了合作意向。”首次参展的保加利亚帝加唯达贸易公司有关负责人告诉记者。

“收获超出预期”，是服贸会上诸多参展商的感受。

图为2024年服贸会展区现场。 新华社记者 魏玉坤 摄

今年，第五次参加服贸会的法国公司施耐德电气与敬业集团有限公司达成了新合作。施耐德电气高级副总裁徐韶峰说：“本届服贸会上，我们成立了服务业务中国中心，将与更多中国本土合作伙伴签署服务合作协议。”

截至16日中午12点，本届服贸会累计入场近24.2万人，10万余名专业观众应邀参会，比去年提高20%。会期共达成成交、投资等7类近千项成果。

服贸会自创办以来，已经成为深化服务贸易国际合作的重要平台。论坛上多位嘉宾表示，作为国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，服务贸易是全球经济增长的重要驱动力。展望未来，服务贸易发展机遇与挑战并存。

“服务贸易发展仍面临着地缘政治紧张、监管壁垒等多重障碍。”经济合作与发展组织（OECD）副秘书长克努森在服务贸易发展论坛上的视频演讲中说，要推动贸易与投资市场开放，共同寻找新的服务贸易合作方式。

从发布实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，到明确在医疗领域开展扩大开放试点工作，拟允许在北京、天津等地设立外商独资医院，中国持续加大服务贸易重点领域创新发展支持力度，探索高水平开放格局。

商务部服务贸易和商贸服务业司副司长王波表示，将推动实施服务贸易全球合作伙伴网络计划，拓宽服务贸易多双边和区域合作机制，继续高质量办好服贸会等重点展会，不断扩大我国服务贸易的“朋友圈”。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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