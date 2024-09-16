新华社北京9月16日电 题：潮体验、微度假、热IP——中秋节假期各地消费市场扫描

新华社记者陈爱平、杨淑君、李倩薇

中秋节假期，各地商旅文体展消费活跃。记者在北京、四川、上海等地采访看到，传统文化与科技、创意融合，变得潮起来；人们在短途游、乡村游中收获慢生活、减压放松；在赛事、音乐等热门IP辐射效应带动下，各地创新打造多业态融合项目，激发出消费新活力。

市民游客在2024年北京中秋国庆彩灯游园会欣赏彩灯。新华社记者杨淑君 摄

创意赋能 传统文化“解锁”潮体验

在位于丰台区的北京园博园，正在举办的“京彩灯会”——2024年北京中秋国庆彩灯游园会让市民游客沉浸在“花市灯如昼”的世界。《花团锦簇》灯组再现长城脚下壮丽景色，《北京风物》灯组精细描绘老北京美食与茶文化……灯会创新融合自贡灯会与北京文化，设置九大主题展区，展出200余组彩灯、10万件彩灯挂件，在展出周期、灯会规模、灯组规格设计等方面，均开创了北京灯会历史之最。

“这次灯会很多主题都与中国传统文化有关，很有韵味。”27岁的游客李亦浓一边拍照，一边告诉记者。往来游客中，有的身着马面裙，在灯饰前打卡留念；有的手持北京中轴线主题集章本，穿梭不同点位盖章。

市民游客在2024年北京中秋国庆彩灯游园会欣赏彩灯。新华社记者杨淑君 摄

今年“京彩灯会”涵盖赏、游、秀、吃、购、玩等多方面，还设立了150余家特色商铺，覆盖老字号、非遗、文创、餐饮美食等。自贡彩灯行业协会会长沈宏跃说，希望这次灯会不仅为首都市民过节带来欢乐，也探索打造消费新场景和新业态，让游客收获全方位的享受。

夜幕降临，一个“月亮”装置点亮四川成都锦江东门码头，人们在此排队等候登船体验“夜游锦江”项目。江面上，灵动的“大鱼”“神鸟”等飞行装置伴随游船行驶飞起；演员扮演嫦娥、玉兔、李白等为游客吟唱诗歌；火锅船、“江上KTV”、萌宠专线等不同主题游船往来如织。江岸上，沿线茶百戏、漆扇和桂花香囊制作、汉服体验、潮玩市集、街头艺人表演等丰富活动吸引市民游客驻足体验。

成都“夜游锦江”低空飞行装置与游船伴飞。（唐斌治 摄）

“夜游锦江”项目营销负责人杨苛预计，今年中秋项目覆盖的水上游船、岸上商业等经营区域预计接待游客约10万人次，较去年同期增长超三成。“我们还计划引入MR（混合现实）技术，为市民游客打造科技感更足的沉浸式夜游之旅。”

成都“夜游锦江”火锅船。（唐斌治 摄）

阖家享自在 微度假短途游成假日主流

得知台风“贝碧嘉”将对上海天气产生影响，14日抵沪的江苏游客李响一家选择“既来之则安之”。15日白天，他们在南京路步行街沿线的老字号餐厅饱餐一顿，漫步外滩途中，不时被一些店铺里新颖有趣的文创商品吸引。“我们本就计划不做‘特种兵’，走到哪儿玩到哪儿，如遇到天气不好，就在酒店亲子区玩一天。”

14日晚，第35届上海旅游节开幕，发布“上海的N种玩法”旅游线路，包括建筑阅读、非遗品鉴、古镇漫步等一日文化沉浸游线路，“精彩上海全接触”等两日都市精选游线路，“老城厢里的新风向”等三日城市经典游线路，满足人们不同的文旅体验“味蕾”。

9月14日晚，演员在上海旅游节开幕式上表演。新华社发（陈浩明 摄）

携程、同程旅行等旅游平台数据显示，这个中秋节假期，长三角、珠三角、京津冀及成渝城市群、中原城市群等城市群的中短途出游需求旺盛，3小时以内的高铁出游市场最为活跃。

在成都市新津区，中秋节假期在此举行的2024年成都赛艇公开赛带动周边乡村游火热。天府农博园、花舞人间、宝墩古城遗址等乡村文旅场景和遗址公园迎来络绎不绝的游客，看赛事、游乡村、品特色鱼鲜的乡村旅游线路受到游客喜爱。

中国旅游研究院院长戴斌分析，一方面，消费者彰显旅游需求个性，旅游消费更加成熟理性；另一方面，许多目的地通过完善交通、打造文旅新空间、增强信息发布，实现“城旅一体”，让人们的休闲度假可以“说走就走”，充满松弛感。

跟着IP游购 商旅文体融合激发消费活力

“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”不久前成功列入《世界遗产名录》，“北京中轴线”成为牵引假日文旅消费的热门IP。今年中秋节假期，北京文旅部门推出“中轴线之景山追逐最美落日”“北中轴之奥运塔追逐最靓落日”“南中轴之飞雁台追逐最艳落日”等主题游线路。

围绕“北京中轴线”开发的文创产品也广受市民游客喜爱。北京市民房先生和女儿在刚购买的集章本上盖上印有北京中轴线沿线建筑图案的印章，“尽量集多，把‘北京中轴线’带回家！”

市民游客在2024年北京中秋国庆彩灯游园会上选购特色文创商品。新华社记者杨淑君 摄

随着旅游趋向场景化、体验化、多元化，跟着赛事、音乐、影视等去旅行等文旅融合体验成为多地新风尚。

14日晚，第30届“蓉城之秋”成都国际音乐季“丹尼尔·哈丁与香港管弦乐团专场音乐会”在成都交响乐团音乐厅举行，不仅演绎了多首经典交响曲，还演绎了根据四川民歌《太阳出来喜洋洋》创作的管弦乐作品《秋日映蓉城》。

演出吸引了许多市民游客前来观看，来自西安的游客刘女士说：“趁着中秋节假期带孩子来成都旅游，白天逛博物馆，晚上听音乐会，再去打卡各种美食，旅行体验很充实。”

中秋节假期，成都举行ATP250成都网球公开赛、世界泳联2024年U18成都世界女子水球锦标赛、2024年成都赛艇公开赛、中超联赛等重要赛事，以及第30届“蓉城之秋”成都国际音乐季、凤凰传奇演唱会等音乐活动，吸引着许多游客跟着赛事、音乐来旅游，带动当地假日消费市场迸发新活力。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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