本报南宁9月16日电 （记者庞革平）日前，满载着来自东南亚的食用植物油、铜版纸、石英砂等的X9596次西部陆海新通道铁海联运班列从广西钦州港东站缓缓驶出，标志着今年西部陆海新通道铁海联运班列累计发运货物突破60万标箱。

近年来，西部陆海新通道不断跑出“加速度”。据国铁南宁局数据显示，今年，西部陆海新通道铁海联运班列新增了尼日利亚的锂矿石等几十种货物。目前，新通道的货物已经涵盖了电子产品、整车及零部件、机械、小家电、食品等数十个大类，运输货物品名增加至1157种。

2024年，西部陆海新通道新增5条图定班列线路，截至8月底已累计开行钦州港东至重庆、成都、昆明，防城港至昆明、贵阳，湛江至贵阳等方向的图定线路共12条，全程压缩运输时效1至3天。铁路与海关部门协调联动，优化验箱作业方法，将检验集装箱的平均用时从每箱10分钟压缩至每箱7分钟。

至今，西部陆海新通道已辐射我国18个省（区、市）、73市、156站，所运输的货物通达全球124个国家和地区的523个港口。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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