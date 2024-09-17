“蛟龙号”首个国际航次
中外科学家携手探深海
2024年09月17日04:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为结束下潜返回“深海一号”船后甲板的“蛟龙号”。
2024西太平洋国际航次科考自8月10日起航以来，“深海一号”科考船搭载的“蛟龙号”载人潜水器已在西太平洋海域完成18次下潜任务，搭载包括8名外籍科学家在内的十余名中外科学家探索深海。
这是“蛟龙号”的首个国际航次，也是“蛟龙号”首次搭载外籍科学家下潜作业。据航次首席科学家、国家深海基地管理中心副主任许学伟介绍，本航次是“数字化深海典型生境”大科学计划下的首个国际航次。
本航次的外籍科学家来自加拿大、西班牙、墨西哥等8个国家。作为航次实施单位，国家深海基地管理中心提前编制了中英双语的参航工作手册，全面介绍任务安排、下潜注意事项、调查作业要求、船上起居生活等细节。
9月初，科考队还与青岛、香港的中小学生开展视频连线科普活动。多名外籍科学家主动为两地学生录制科普视频，介绍海底结核等矿产资源及海参、珊瑚、海绵等海底生物的科学知识，热情解答学生们提出的问题。
“经过一个多月的海上工作和生活，中外科学家以及潜航员、工程师早已融为一个团队。”航次首席科学家助理、国家深海基地管理中心正高级工程师高翔说。
关于未来的国际航次科考，许学伟表示，根据“数字化深海典型生境”大科学计划安排，“蛟龙号”将在印度洋开展第二个国际合作航次，开展深海热液区生物多样性与环境调查，期待与各国学者在深海领域共同探索、共享成果。
（据新华社“深海一号”电 记者王聿昊）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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