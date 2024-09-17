本报记者 廖睿灵

山东省滨州市惠民县深入实施制造强县三年攻坚行动，围绕风电装备、汽车轻量化结构件、精密数字机床等，培育发展先进制造业集群，助推县域经济高质量发展。图为工人在惠民县风电装备制造产业园一家公司生产车间涂装风电装备。

新华社记者 郭绪雷摄

国家统计局9月14日发布的数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，环比增长0.32%。国家统计局新闻发言人刘爱华表示，累计看，1—8月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%，总体保持平稳。多数行业、地区和产品实现增长，产业高端化、智能化、绿色化态势明显，工业高质量发展继续推进。

超七成行业实现增长

国家统计局工业司统计师孙晓介绍，8月份，工业生产保持平稳增长。“受去年同期基数抬高影响，8月份全国规模以上工业增加值增速较7月份回落0.6个百分点；两年平均增长4.5%，加快0.1个百分点。”孙晓说。

根据国家统计局发布的数据，分三大门类看，8月份，采矿业增加值同比增长3.7%，制造业增长4.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。分行业看，41个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长。其中，煤炭开采和洗选业增长3.3%，石油和天然气开采业增长4%，有色金属冶炼和压延加工业增长6.6%，汽车制造业增长4.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长12%。

“8月份，超八成地区、七成行业和五成产品实现增长。”孙晓分析，31个地区中，25个地区增加值同比增长，增长面达80.6%。在统计的619种主要工业产品中，339种产品产量同比增长，增长面为54.8%。

工业品出口带动作用显现

8月份，中国外贸呈现较好增势，其中出口增长8.4%，增速比上个月加快1.9个百分点。刘爱华分析，8月份，工业品出口带动作用持续显现。

“8月份，规模以上工业出口交货值同比增长6.4%，与上个月持平，继续保持比较快的增长势头。”刘爱华说，前8月，规模以上工业出口交货值累计增长4.1%，累计增速今年以来逐月加快。

具体看，在有出口的39个大类行业中，32个行业出口增长，增长面达到82.1%。主要出口行业中，占比近四成的计算机通信和电子设备制造业出口交货值同比增长3.4%，比上个月加快0.9个百分点；汽车制造业出口交货值增长15.9%，加快2.9个百分点，连续9个月保持两位数增长。通用设备、专用设备、金属制品以及铁路、船舶、航空航天行业的出口交货值均实现两位数以上的增长。

“宏观政策效应显现、人工智能等新领域新赛道不断拓展、国内大规模市场和丰富的场景应用技术逐渐成熟，有利于继续扩大国内需求、延伸发展空间，工业有望继续保持稳定发展的态势。”刘爱华说。

增强工业经济增长动力

8月份，规模以上装备制造业增加值同比增长6.4%，增速高于全部规模以上工业1.9个百分点，连续13个月高于全部规模以上工业。

“8月份，装备制造业对全部规模以上工业生产增长的贡献率达47.9%。”孙晓分析，规模以上装备制造业累计增加值占全部规模以上工业的比重自年初以来持续提升至33.5%，已连续18个月保持在30%以上，“压舱石”作用继续凸显。在主要装备行业中，电子行业增长11.3%，今年以来连续保持两位数增长，8月份对全部规模以上工业增长贡献率达24.1%，居工业各大类行业首位。

当前，中国制造业发展新动能不断培育壮大。刘爱华表示，随着科技创新成果和数字化技术不断深入应用，工艺更新、数字赋能、绿色低碳等助推产业升级发展，产业新动能不断成长。

“8月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，电子及通信设备制造业增长11.4%，连续10个月保持两位数增长。”刘爱华介绍，8月份，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长54%，导航测绘气象及海洋专用仪器制造增长65.1%，电子测量仪器制造增长12.6%，都保持比较快的增长势头。新能源产业增势良好，8月份新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%，新能源产业链配套的多晶硅、太阳能工业用超白玻璃等绿色材料产量分别增长20.3%和49%。

孙晓表示，总体看，8月份工业生产保持稳步增长。但也要看到，市场需求不足、工业品价格低迷、企业盈利水平较低等困难仍然存在，台风、洪涝等自然灾害对少数地区影响较大。下阶段，要着力扩大国内有效需求，加快培育壮大新动能，增强工业经济增长动力，推动工业经济持续平稳增长。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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