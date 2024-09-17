1至8月
全国实际使用外资超5800亿元
2024年09月17日04:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京9月16日电 （记者王俊岭）商务部日前发布的数据显示，1至8月，全国新设立外商投资企业36968家，同比增长11.5%；实际使用外资金额5801.9亿元人民币。
从行业看，制造业实际使用外资1641亿元人民币，服务业实际使用外资4022.2亿元人民币。高技术制造业实际使用外资721.4亿元人民币，占全国实际使用外资的12.4%，较去年同期提高1.9个百分点。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业、计算机及办公设备制造业实际使用外资分别增长77.8%、43.4%和33.9%。从来源地看，新加坡、德国实际对华投资分别增长11.6%、5.4%（含通过自由港投资数据）。
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 台风“贝碧嘉”登陆 水利部门全力做好台风暴雨洪水防御工作
- 人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）今年第13号台风“贝碧嘉”已于今日（9月16日）7时30分前后在上海浦东临港新城沿海登陆，中心附近最大风力有14级（42米/秒，强台风级）中心最低气压955百帕。受其影响，9月15日，浙江东北部、上海、江苏东南部等地部分地区降了中到大雨；太湖周边3站水位超警0.01—0.24米，浙江和上海沿海5个潮位站超警0.07—0.33米。…
- 评论
- 关注