本报北京9月16日电 （记者王俊岭）商务部日前发布的数据显示，1至8月，全国新设立外商投资企业36968家，同比增长11.5%；实际使用外资金额5801.9亿元人民币。

从行业看，制造业实际使用外资1641亿元人民币，服务业实际使用外资4022.2亿元人民币。高技术制造业实际使用外资721.4亿元人民币，占全国实际使用外资的12.4%，较去年同期提高1.9个百分点。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业、计算机及办公设备制造业实际使用外资分别增长77.8%、43.4%和33.9%。从来源地看，新加坡、德国实际对华投资分别增长11.6%、5.4%（含通过自由港投资数据）。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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