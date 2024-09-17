据新华社南昌电 （记者余贤红）记者近日从中国稀土集团了解到，中国稀土集团找矿取得重大突破，专家组认为预期新增稀土资源量496万吨。

据介绍，中国稀土集团组建以来，坚决服务国家战略，统筹实施资源整合和产业协同，提前全面完成整合任务；大力推进增储上产工作，新获设一批矿权，加大勘查投入，并加大绿色勘查开发工艺技术的攻关、集成和技术工程化，形成不同资源禀赋、不同地质特征的工艺组合。

近期，中国稀土集团在四川凉山组织构建国家稀土产业战略腹地暨攀西地区稀土资源增储上产专题研讨会和项目中期评估，专家组认为在凉山找矿完成阶段性任务，找矿成果突出，预期增加资源量496万吨。

中国稀土集团董事长敖宏表示，中国稀土集团将聚焦新一轮找矿突破行动，为保障国家稀土资源安全作出新的更大贡献。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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