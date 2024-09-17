据新华社深圳电 （记者王丰）日前，在深圳举行的2024国际数字能源展上，深圳市发布虚拟电厂调控管理云平台3.0，升级空调负荷智能调控功能、上线低碳调度功能。记者从展会获悉，目前该平台已接入充电桩、楼宇空调、光伏等9类共计5.5万个可调负荷资源，总容量逾310万千瓦。

虚拟电厂并不是一个真的电厂，而是一套能源管理系统，通过能源互联网技术，对散落在终端用户的充电、空调、照明、储能等电力负荷资源进行聚合管理和优化控制。深圳虚拟电厂调控管理云平台于2021年底上线；2022年，深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌，设在南方电网深圳供电局。

据介绍，深圳市计划在今年底，对接入平台的空调资源实现20万千瓦以上的调控能力，相当于满足4万多户居民家庭的用电需求。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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