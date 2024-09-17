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中国建成全球规模最大、覆盖最广、性能优越的网络基础设施——

推动移动物联网向“万物智联”发展

本报记者　王俊岭
2024年09月17日04:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，工业和信息化部办公厅发布了《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》（以下简称《通知》），旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展，助力行业数字化转型和新型工业化。《通知》提出，培育一批亿级连接的应用领域，打造一批千万级连接的应用领域。

　　推动移动物联网向“万物智联”发展，中国有着坚实的基础。据工信部相关负责人介绍，2022年8月我国移动物联网终端用户数首次超过移动电话用户数，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家，移动物联网发展取得显著成效。

　　一是网络基础更加坚实。建成全球规模最大、覆盖最广、性能优越的网络基础设施，截至2024年7月末，全国移动通信基站总数达1193万个，形成了面向不同行业应用需求的差异化接入能力。

　　二是应用规模持续提升。截至2024年7月末，基础电信企业发展移动物联网终端用户数达25.47亿户，比去年同期增加18.6%，占移动终端连接数比重达到59%，移动网络广泛应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域，应用赋能作用不断彰显。

　　三是产业生态不断壮大。推动将NB-IoT纳入5G国际标准，形成涵盖芯片、模组、终端、设备、服务等环节的完整移动物联网产业链，在技术研发、标准制定等方面处于全球领先水平，模组、终端等方面涌现出一批龙头企业。

　　“随着人工智能、大数据等信息通信技术与移动物联网加快融合，‘万物智联’已成为移动物联网未来发展的大趋势，我国移动物联网高质量发展面临网络覆盖有待优化、高端产业有待突破、行业应用有待深入、连接价值有待提升等问题，需要引导产业各方凝聚合力，加快移动物联网与行业融合发展的进程。”上述负责人说。

　　《通知》围绕网络、应用、标准、产业、服务、安全等方面工作提出了四大主要任务，系统推进移动物联网应用规模拓展和产业生态繁荣。

　　夯实物联网络底座。结合需求适度超前建设移动物联网络，按需提升5G NB-IoT在重点领域深度覆盖水平，加快全国县级以上城市5G RedCap规模覆盖。积极探索人工智能技术在移动物联网络的应用部署，做好面向城市智联、低空智联、农业智联等场景适配。

　　提升产业创新能力。推动基础电信企业开展人工智能大模型创新应用，合理开放物联平台能力，促进数据采集和有效利用。推进标准体系建设，提升智能连接能力，降低产业链适配复杂度。支持各地建设移动物联网产业集群。

　　深化智能融合应用。通过推动产业数字化转型、促进社会治理智能化、助力民众生活智慧化等3个重点方向推进10个行业领域的移动物联网部署，赋能垂直行业企业提质、降本、增效。促进移动物联网在工业制造、交通物流、智能电网等领域融合应用，提升生产效率和管理水平。推进移动物联网在市政、环保、应急等领域规模化应用，提升公共服务能力和社会治理水平。推广移动物联网在智能网联汽车、医疗健康、智能家居等领域应用，促进民众生活更加便捷舒适。

　　营造良好发展环境。推动基础电信企业优化价值评估方法，科学合理体现移动物联网业务价值，为产业链健康发展创造有利局面。推动基础电信企业完善用户投诉处理机制，公布网络覆盖情况，提升行业服务质量。

　　工信部表示，将遴选一批技术先进、成效突出、应用前景良好的应用案例，加强典型案例宣传推广。同时，支持移动物联网发展方阵开展相关产业活动，建设一批移动物联网技术和应用创新中心，促进合作交流和成果转化。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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