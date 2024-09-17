本报记者 张博岚 刘玲玲

9月16日，2024年中国国际服务贸易交易会在北京闭幕。85个国家和国际组织设展办会，其中13个首次独立设展，数量均超上届。国际参展商纷纷表示，服贸会是中国服务业和服务贸易高质量发展的生动写照。中国正以高水平开放助力全球服务贸易数字化、智能化和绿色化进程，期待与中方携手同行，共同谱写经贸合作新篇章。

以服务开放推动包容发展

共享机遇、共商合作、共促发展。2012年创办以来，服贸会已累计吸引197个国家和地区的90余万家展客商参展参会。在今年的服务贸易发展论坛上，经济合作与发展组织副秘书长克努森表示，得益于新技术快速发展，中国服务贸易规模全球占比高达6%。

从联合参展到设置独立展台，乌兹别克斯坦电商企业“丝链全球”带来围巾、地毯、陶瓷等特色手工艺品。“我们又来了！中国庞大的消费市场以及消费者对日用品的多元需求，让我们看到中国市场的巨大潜力。”“丝链全球”创始人兼首席执行官阿森贝克表示，“今年我参加了消博会、广交会等展会，感受到了中国电商发展活力。这些平台为跨国企业提供了开放、交流、合作的宝贵机会。”

“一方搭台，全球共享”，这是参会展商的共同心声。沙特阿吉兰兄弟控股集团连续三年参加服贸会，集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，秉承“全球服务 互惠共享”精神，服贸会不断提升专业化、市场化及国际化程度，已成为全球服务行业的重要交流平台。“我们期待借助服贸会这一扩大开放、深化合作、引领创新的平台，与更多有意开拓沙特以及中东市场的中国企业互动交流。”

“中国是全球服务贸易的重要贡献者。”来自波兰瑞奔物流集团的克里斯托弗·普尔兹比洛说，“服贸会传递出开放、合作、共赢的积极信号，中国市场对外资企业的吸引力不断增加。我们期待同中国商业伙伴建立长期合作关系。”

以服务合作促进绿色转型

稻壳秸秆“变身”新型材料、无土栽培种植绿色蔬菜、退役风电叶片循环再利用……在环境服务专题展区，多家绿色经济相关企业带来科技创新助力下的绿色产品，体现出中国同各国伙伴携手促进绿色发展的成果。

走进首钢园四高炉改造而成的2024年服贸会1号馆，瑞士空气净化信息科技公司艾可爱尔展台，空气质量大数据、低碳可循环净化器等产品吸引不少参观者关注。“前来咨询合作的公司越来越多，这让我们能够更清晰地感知未来绿色发展趋势。”该公司全球首席执行官弗兰克·克利斯提·哈姆表示，期待与更多中国伙伴加强绿色合作，为建设更健康、更可持续的未来作出贡献。

针对中国在碳市场、绿色税收体系等方面的新举措，安永在本届服贸会上发布了《加强绿色税制建设 践行可持续发展》白皮书。安永负责中国业务的主管合伙人毕舜杰表示，绿色发展赋能新质生产力跃升，绿色创新技术和管理模式为高质量发展提供有效支持。服贸会是中国服务业和服务贸易高质量发展的生动写照，为构建开放型世界经济作出了积极贡献。

马尔代夫观展官员穆罕默德·阿姆贾德对物流业环保快递包装等充满兴趣，边走边看，不时拿起手机拍摄记录。“随着大家环保意识的增强，越来越多消费者更愿意选择绿色产品、绿色服务，希望交易变得更加绿色。”阿姆贾德说，“在服贸会上，我看到中国不仅积极推动全球可持续发展，也在自身转型发展过程中不断为跨国企业创造机遇。”

以服贸会为平台，中外嘉宾在全球绿色经济发展论坛上探讨国际贸易与绿色经济的发展新趋势，寻求促进全球经济可持续发展的方略和路径。论坛上，“国际绿色贸易（北京）能力建设服务中心”及“北京零碳园区”试点规划与实施伙伴计划，“产业净零转型与气候凝聚力伙伴倡议”暨“碳中和供应链领跑者行动”签署落地北京。

以服务创新培育发展动能

创新是今年服贸会的一大亮点。大数据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用推陈出新，数字文旅、智慧教育、智能体育等服务场景吸引参观者纷纷体验，以全球首款人工智能骨科手术机器人、全球首款气象预警智能手表等为代表的200余项国际前沿创新成果迎来“首发”“首展”。

法国是今年服贸会的主宾国。法国智奥会展集团进入中国市场近20年，集团大中华区总裁伊奈斯·吉农关注到本届服贸会上展示的人工智能、虚拟现实等创新技术和理念，认为这些创新技术将加快全球服务贸易的发展与合作。她说：“服贸会是汇聚全球服务贸易参与者的重要平台，为促进全球服务业和服务贸易发展注入了强大动能。”

巴基斯坦出口加工区管理局董事会成员伊德里斯·吉吉在会场看到许多创新产品和解决方案，深深感受到创新为服务贸易发展带来的动能。“服贸会是一个开放的平台，为创新技术、创新理念、创新服务等提供了展示平台。”他表示，“随着高质量共建‘一带一路’和中巴经济走廊建设的持续推进，巴基斯坦企业希望进一步深化与中国企业在创新领域的务实合作。”

医疗科技企业美敦力是服贸会的“新朋友”，在140平方米的展台上，该企业带来了3D打印椎间融合器等60余款创新展品和解决方案。“我们始终看好中国市场，服贸会为跨国企业提供了交流合作的宝贵机会。”美敦力全球高级副总裁顾宇韶表示，“期待共享中国机遇的同时，充分发挥企业全球优势和桥梁作用，以新质生产力为核心驱动力，助力中国经济高质量发展。”

服贸会期间，毕马威举办人工智能主题论坛、发布《智启未来》白皮书。“数字化、绿色化‘双轮驱动’，让全球伙伴看到投资中国服务业的广阔前景。”毕马威中国及亚太区主席陶匡淳表示，服贸会是扩大服务领域对外开放、推动构建更高水平开放型经济新体制的重要平台。“中国服务贸易的发展，尤其是服务进口的扩大，不仅为各国扩大服务出口提供了巨大的市场机遇，也为全球经济复苏注入了强大动能。”

《 人民日报 》（ 2024年09月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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