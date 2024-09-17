本报记者 王昊男 王 洲

7478项标准共享，520家重点企业三地海关互认，2023年地区“新三样”产品出口同比增长37.1%……走进服贸会国家会议中心京津冀展区，一组组数据、一张张图表、一个个创新实践案例，展示着京津冀协同发展的不凡10年。

“我们在展区布置了三地医药健康、信息材料、交通运输及智能机械、文创非遗等领域的27家企业实体展，以最直观的方式展现京津冀协同发展的成果。”展区负责人万薇薇介绍。

深化国际合作，京津冀向全球张开怀抱。在2024京津冀服务贸易协同与高质量发展论坛上，北京市商务局副局长李轶介绍，京津冀区域外贸总值由2014年的3.74万亿元增至2023年的5.03万亿元，增长了34.4%。“我们将稳步扩大制度型开放，持续大力支持服务业扩大开放，深化贸易便利化协同发展。”李轶说。

以“‘链’接京津冀、赢得新未来”为主题的2024年服贸会“北京日”暨京津冀协同招商推介大会，向全球发出千亿元招商邀约。新能源和智能网联汽车、机器人、集成电路、氢能、高端工业母机、生物医药……活动现场，京津冀三地集中发布新一批招商引资合作重点项目202个，投资总额1622亿元，24项合作现场成功签约。

“服贸会提供开放交流的平台，对深入推进京津冀协同发展，加快培育新质生产力，实现高质量发展具有重大意义。”北京市发展改革委相关负责人介绍，当前，北京正围绕首都城市战略定位，坚持服务和融入新发展格局，稳步推进高水平对外开放，加快推进国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设，持续优化营商环境。

《 人民日报 》（ 2024年09月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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