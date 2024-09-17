本报记者 杨笑雨

在摄像头前保持静止站立，抬起胳膊运用肩关节内收外展，深蹲、弓步……只需十几分钟就能实时生成个人详细测试报告，了解自身姿态、关节活动角度及身体稳定性、协调性。在2024年服贸会健康卫生服务专题展区，中国医学科学院阜外医院的智能人体运动能力评估系统，吸引了不少观众前来体验。

本届服贸会健康卫生服务专题展区，健康卫生领域的先进设备是展示的重点。“4个手术臂，搭载内窥镜和手术器械，通过直径只有2.5厘米的鞘管，伸至患者体腔，可以完成精密准确的检查。”北京术锐机器人股份有限公司临床工程师刘东升说，通过这套单孔手术机器人系统，可以缩小患者手术切口，也能让偏远地区的患者享受到大医院专家的治疗。

在北京大学第三医院展位，一款耳鼻喉科持镜手术机器人吸引不少人驻足询问。据工作人员介绍，机器人机械臂使用激光雷达定位技术，能在手术过程中帮助医生“拿”住镜子，协助医生完成手术。“鼻腔是一个十分狭窄的空间，手术机器人能够为医生提供更好的视野，让医生手术时更加专心。”

技术创新还体现在健康照护领域。躺在智能护理床上，身旁的电子屏就能监测显示患者睡眠质量、呼吸率、心率等实时数据和变化曲线，这是北京康养集团展示的24小时智能看护平台的服务场景。据工作人员介绍，当平台识别出危险信号时，便通过手机小程序或相关软件显示并报警通知看护人，为老人提供不间断守护。

随着技术的不断进步，智能产品有望在未来的医疗领域发挥更大作用，改变医疗服务供给方式，提高效率，让更多人享受到高品质的医疗服务。

《 人民日报 》（ 2024年09月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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