本报北京9月16日电 （记者潘俊强）2024年中国国际服务贸易交易会16日在京闭幕。记者从服贸会新闻发布会上获悉：会期共达成成交、投资等7类近千项成果，主要集中在建筑、金融、商业服务等领域。累计入场近24.2万人，10万余名专业观众应邀参会，比去年提高20%。

会期发布中国服务贸易发展报告、数字贸易发展与合作报告等权威成果。世界500强及行业龙头企业、境内外机构等111家企业机构发布数字化、人工智能、医疗健康等领域219项成果，比上届增加80项。

服贸会期间，交易洽谈氛围浓厚。举办国际合作项目洽谈推介会等56场，其中海外对接会系列活动10场。四川、海南等10个省区市举办12场主题活动，推介优势领域和项目。打造“投资北京会客厅”，16个区和经开区全部开展直播和咨询洽谈活动，全面介绍北京产业信息、最新支持政策，与意向投资人“见面聊”。

北京市各区和各专题成交额均高于上届。“北京日”暨京津冀协同招商推介大会，三地联合发布招商引资合作重点项目202个，24项成功签约；宣布了亦庄综合保税区正式获得国务院批复，成为全国获批速度最快的综合保税区。

《 人民日报 》（ 2024年09月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经