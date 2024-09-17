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2024年服贸会达成近千项成果

2024年09月17日08:43 | 来源：光明日报
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9月16日，2024年中国国际服务贸易交易会闭幕。今年的服贸会在峰会论坛、展览展示、交易洽谈、成果发布等方面亮点纷呈，会期共达成成交、投资等7类近千项成果，主要集中在建筑、金融、商业服务等领域。

本届服贸会继续秉承“全球服务，互惠共享”的主题，举办了13场主题论坛、88场专题论坛、56场洽谈推介、25场边会，吸引2000余家企业线下参展，6000余家企业线上参展。截至16日中午12时，累计入场近24.2万人，10万余名专业观众应邀参会，比去年提高20%。

围绕培育发展新质生产力，本届服贸会集中展示了服务贸易数字化、智能化、绿色化发展的最新成果、最新技术和最新应用，陆续发布了200余项融合创新成果。世界500强及行业龙头企业、境内外机构等111家企业机构发布数字化、人工智能、医疗健康等领域219项成果，比上届增加80项，其中，全身精准诊疗超声系统等新品首发110项。

“国际化参与度再创新高，85个国家和国际组织设展办会，其中13个首次独立设展，数量均超上届，线下参展企业整体国际化率超20%。”北京市商务局局长朴学东介绍，主宾国法国组织赛事管理、文旅服务等企业参展，与教育服务、体育服务专题联动，拓展中法合作新空间。澳大利亚携手20家企业机构参展洽谈，为担任2025年主宾国预热。

“本届服贸会充分彰显了中国坚持以高水平开放推动高质量发展的坚定决心，广泛凝聚了深化全球服务业和服务贸易合作的重要共识，全面反映了服务贸易创新发展突出成就。”商务部服务贸易和商贸服务业司副司长王波说。（记者 董蓓）

(责编：郭思邈、杨迪)
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