又是一年中秋至，广袤田野上，五谷、瓜果“且喜人间好时节”，欢欣地成长或成熟，誓以饱满的姿态“召唤”丰收。孜矻稼穑的农人，又怎会在最后关头让期盼已久的收获留有遗憾？

这不，不肯有一点疏懒的他们，正奔忙在田间地头。

“我们的大豆正处在鼓粒期，对水肥的需求比较大，一定得做好水肥管理。”在山东省嘉祥县纸坊镇王庙村，山东欣丰种业有限公司总经理、欣丰（嘉祥）农业种植合作社理事长宋新萌正在操控无人机施肥喷药。

如今，一批批新农人带着新理念、新技术扎根乡野。“除了种地，我们也做育种。一年来，为提升大豆的种子纯度，我们下了很大功夫，希望降低制种户的成本，让制种户有更高的收益。”宋新萌告诉记者，现在公司年销售大豆种子1500多万斤，到10月中旬收获时，公司从制种户那里回收豆种，每斤的回收价能比商品豆高5毛钱。

在江西省永丰县潭头乡潭头畲族村的“蜘蛛大米”种植基地，沉甸甸的稻穗煞是喜人。“这是我第一次用‘以虫治虫’技术种水稻，目前看效果非常好，再过五六天就陆续进入收割期嘞！”正在田边进行排水作业的种植户雷绍林说。

今年，潭头乡与井冈山大学生命科学学院合作，在潭头畲族村进行蜘蛛生物防治水稻种植，通过科学投放蜘蛛控制水稻害虫，实现零农药目标。敢于尝鲜的雷绍林尝到了甜头：“和以往相比，现在每亩地大概省150块钱的成本，产量提高了，种出的大米价格也高。估计今年能增收10万块钱左右！”

相比之下，内蒙古科右前旗科尔沁镇平安村展翼合作社创始人、乡村旅游综合体番茄公社负责人齐晓景更早享受到了丰收的喜悦。

“这几天，大伙种的20多棚葡萄熟了，每天很多车在路边排队，都是来采购葡萄的。从早上8点多到下午6点多，一直有游客在棚里采摘葡萄。”赶上假期，忙着招呼游客的齐晓景见缝插针地和记者唠上几句。

在齐晓景的微信朋友圈里，几乎每隔几天就有果蔬“上新”。“我们发展庭院经济，村民院里种的蔬菜我收过来，搭配成蔬菜礼盒。现在游客多，就连院里种的苹果都有游客去采摘。”齐晓景说。（记者 陈晨）

(责编：郭思邈、杨迪)

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