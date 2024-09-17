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在国家会议中心，观众正在参观2024年中国国际服务贸易交易会成就展。人民网记者 翁奇羽摄

金秋北京，宾客如云。2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）9月12日至16日在京举办。海外展商再扩容“国际范”更浓、从人工智能到元宇宙“科技范”更炫、主题论坛话题“专业范”更强。

本届服贸会是党的二十届三中全会后我国举办的首场国家级、国际性大型展会，在“全球服务 互惠共享”的理念下，突出新质生产力、突出开放合作、突出交易功能、突出参展参会便利。

当今世界贸易格局，不确定性与机遇并存。作为中国对外开放的三大展会平台之一，服贸会已成为全球服务贸易领域规模领先的高水平展会，通过展示新动能驱动下的服务创新模式，为全球服务贸易提供“中国式”新思路，画好“同心圆”打造“共赢链”。

共享机遇 以高水平开放增加“磁石效应”

“这两天我加了300多人的微信好友。”

“生意就需要面对面沟通，展会给了我们绝佳的平台。”

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来自国际展商的评价，是对本届服贸会举办成效的高度认可。也显现出了，服务贸易与货物贸易、数字贸易一起，支撑贸易强国建设的三大支柱作用越发重要。

据服贸会新闻发布会介绍，本届展会举办了全球服务贸易峰会，打造了综合展和9个专题展，举办了13场主题论坛、88场专题论坛、56场洽谈推介、25场边会，吸引2000余家企业线下参展，6000余家企业线上参展。

伊和·阿塔里扎德介绍阿塞拜疆产业园。人民网记者 杨倩摄

今年是阿塞拜疆驻华大使馆商务代表顾问伊和·阿塔里扎德第六次参展。“第一次参加服贸会时，我认识的一位中国投资人已经在阿投资5000万美元建立了工厂。阿中在运输和旅游领域合作前景广阔。去年双边贸易额同比增长44%，其中服务贸易额增长迅速，这得益于物流运输服务。”他说。

数据显示，2023年，中澳双边货物贸易额比上年增长4.1%，中国连续15年成为澳大利亚第一大贸易伙伴；澳大利亚对华投资比上年增长11.7%，在中国新设立澳资企业数量比上年增长40.2%。

“一系列数据表明，推动中澳两国服务贸易，有利于促进双方经济的增长。”澳洲会计师公会全球会长兼董事会主席戴宾图说，“服贸会凝聚了全球服务业的目光，‘磁石效应’进一步凸显。”

在展会上，与“引进来”相呼应的，是一幅幅色彩斑斓的展板，洽谈桌上一字排开的签约商机；与“走出去”相应和的，是中国企业忙碌的身影和积极拥抱世界的决心。

就在9月份，国务院办公厅发布了《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，提出了20项任务举措、70多条具体政策措施，对新形势下服务贸易高质量发展作出了全面、系统的部署。

商务部部长助理唐文弘表示，我国高水平推进制度型开放，持续缩减外商投资准入负面清单，发布实施海南自由贸易港、自由贸易试验区和全国版跨境服务贸易负面清单，推动放宽服务领域市场准入。

共商合作 以新质生产力培育“发展引擎”

服贸会期间，京津冀三地重点项目齐亮相——新能源和智能网联汽车、集成电路、生物医药和工业互联网等重点产业项目达202个，投资总额1622亿元，24项合作成功签约。

数据背后，是因地制宜发展新质生产力的写照。在服贸会上，省市展区各具特色——广西加快打造国内国际双循环市场经营便利地；河南传承创新，中医瑰宝；湖北科技赋能，数链未来。

2024年服贸会国家会议中心展馆外景。人民网记者 翁奇羽摄

从东北地区展示重工业基地、能源基地优势，到京津冀、长三角突出新能源汽车制造业、低空经济发展，在展区里各地充分展示因地制宜发展新质生产力。

一方面，传统产业不是落后产业，新质生产力推动产业升级。“作为国家老工业基地和粮食生产基地，黑龙江省发展数字贸易具有广泛的应用场景需求、雄厚的科教人才支撑、独特的地理气候资源、良好的数字基础设施和向北开放的区位优势。”展台工作人员对记者说。

“传统产业在我国制造业中占比较大，是现代化产业体系的底座。传统产业并非落后生产力，通过技术革新可以焕发新生机，成为新质生产力的重要组成部分。”河南大学马克思主义学院教授林志友表示。

另一方面，要抢占战略性新兴产业发展高地。随着科技革命和产业变革加速演进，多地聚焦高新科技产品研发，机器人远程智能巡视、数字虚拟人等产品吸引了观众的目光。

今年，四川、海南首次担任主宾省。四川展台的科技感十足，工作人员正用设备操作放大屏幕上的文物画面，细微处清晰可见，提升了“欣赏维度”。

“我们要根据各地区、各产业已有基础，在全面审视区位产业优势的基础上，循着不同产业的发展规律和不同地区的空间成长规律，具体产业具体分析，具体地区具体布局。”中国社科院学部委员程恩富说。

共促发展 推动世界经济“携手前行”

观众正在品尝伊朗的藏红花茶。人民网记者 翁奇羽摄

服贸会的“朋友圈”越来越大，“老朋友”情谊不变，“新朋友”纷至沓来。多位参会人士对记者表示，中国以开放包容的姿态屹立于世界，庞大的经济潜力为全球企业提供了广泛的合作机会。期待通过服贸会平台，加强与中国市场的互联互通，共同挖掘更多互利共赢的合作契机。

葡萄牙驻华大使保罗·纳西门托说：“我们重点展示了汽车板块、可再生能源板块和先进制造业板块。通过服贸会这个平台，我们可以与中国相关机构和投资者建立紧密联系。”

以高水平开放促进合作共赢，本届服贸会上共有85个国家和国际组织以国家政府或总部名义办展或办会，葡萄牙、联合国粮农组织等13个国家和国际组织首次线下独立设展，服贸会的“国际范”越来越足。

“这为跨国企业提供了开放、交流、合作的宝贵机会。”美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶是服贸会的“新朋友”，他说：“我们期待共享中国机遇的同时，充分发挥企业全球优势和桥梁作用，以新质生产力为核心驱动力，助力中国医疗行业的高质量发展。”

目前，中国已与英国、德国、新加坡、巴西、阿根廷等15个国家签署了服务贸易合作协议。同时，与金砖国家、上合组织以及中东欧国家达成并实施有关服务贸易合作文件，建立开放合作、互利共赢的服务贸易国际合作网络，持续与有关贸易伙伴加强政策沟通、项目对接和研究合作。

对于中国企业“走出去”，晶科能源全球副总裁钱晶表示，要深入洞悉目标市场的真实需求，前些年价廉物美、性价比高的中国产品和服务，赢得了国外合作伙伴的青睐；当前，国外市场对于绿色低碳、全链条溯源、企业ESG理念的要求更为突出，中国企业要提供更为聚焦的产品和服务。

在政策红利的驱动下，我国服务贸易规模持续扩大，质量显著提升。国家统计局数据显示，2023年我国服务进出口6.6万亿元人民币，同比增长10%，规模创历史新高。2024年上半年，我国服务进出口总额达3.6万亿元，同比增长14%，规模再创历史同期新高。

(责编：郭思邈、高雷)

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