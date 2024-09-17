9月16日21时，随着四川资阳9H级燃气电站2号机组一次性通过168小时试运行，标志着西南地区首个9H级燃气发电站项目全面投产。

据了解，川投集团资阳燃气电站由中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司总承包，项目位于四川省资阳市安岳县永顺镇。项目建成2台H级(700兆瓦级)燃气—蒸汽联合循环发电机组，同步建设烟气脱硝装置，其中1号机组已于2024年6月8日投产。

资阳燃气电站项目项目采用700兆瓦等级燃气-蒸汽联合发电机组蒸汽最高初参数，全年纯凝发电效率可达63.7%，为目前国内700兆瓦级联合循环发电机组最高水平。“项目年发电量约36亿度，相比660兆瓦等级燃煤机组，全年可节约标煤约34.793万吨。”中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司相关负责人表示，该项目是西南地区首个投产的9H级燃气电站，经济效益明显。

资阳燃气电站项目是四川省“十四五”能源规划、2022年重点建设项目，四川电网骨干调峰电源，对水电调峰、淘汰区域落后电力产能、促进天然气资源就地转化起到了关键性作用，也对推进地方经济发展、成渝地区双城经济圈建设具有重要意义。

(责编：郭思邈、杨迪)

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