9月以来，长白山深处的小镇三合，早早进入秋收节奏，早晨六七点钟镇上已难觅人影，这个时节，不分男女老幼，凌晨三四点钟都赶着凉上山，寻觅一种昂贵而热销的食材——松茸。

三合镇位于吉林省延边州龙井市，森林资源丰富，昼夜温差大，松茸密度高、口感脆，深受日本、韩国市场欢迎。今年，当地人采挖的第一等级的松茸每公斤能卖1300多元。

松茸是一种纯天然生长的珍稀食用菌，三合镇把山林承包给村民，来增加他们的收入。30多岁的姜虎承包了一片林，每年他都找朋友来抢挖松茸，因为松茸一旦长大开伞，价格立马折损一半以上。

姜虎的车在山间颠簸三四十分钟才停下，海拔越高松茸品质越好，但采挖难度也更大，一行人下车后继续向山顶攀登。在五六十度的陡坡上寻找松茸必须小心翼翼，容不得半点分神。

姜虎告诉记者，上山是体力活，早上凉快好干活，阳光也不刺眼，比较容易看到松茸，再就是大家要赶在中午前到镇上的收购点卖掉松茸，下午出口公司会把新鲜的松茸打包往国外发。

松茸的产量受气候、雨水等多种因素影响，三合镇今年的收成一般。一个上午，姜虎和朋友们采挖了3公斤多，按质量分四个等级，卖了3200多元。如果赶上丰年，一上午卖出上万元也不稀奇。

在松茸收购点，记者遇到一位叫崔连福的老人，她一上午挖了1公斤多松茸，卖了1000多元。她从小就上山挖松茸，虽然已经74岁，但还能上山。她表示，自己再挖几年也不成问题。

中国的松茸主要分布在云南、四川及东北地区，20世纪80年代，日韩松茸需求量大增，延边地区因靠近日韩，当地松茸的名声渐渐起来，带动许多村民致富。

在延边州首府延吉市有一条松茸街，集聚了上百家松茸店。姜虎、崔连福的松茸最终被送到天松松茸店，这家出口规模较大，每年向日韩市场出口十几吨松茸。负责人朴君表示，三合镇松茸质量好，有多少要多少，卖到国外也是供不应求。

朴君要先将松茸发往长春，然后在机场空运到国外，一般48小时内就能送达，新鲜的松茸能大大提高在国际市场的竞争力。据了解，延边地区年均出口松茸可达百吨左右。

三合镇村民告诉记者，这里的松茸上市时间短，基本在9月前后，家家户户都能靠采挖松茸卖上几万元。

对于自然的馈赠，村民格外珍惜，每次采挖后都重复同样的动作——用土和枝叶盖好，踩一踩。姜虎说，这是为了保护菌坑里残留的菌丝，松茸还会再长出来，大家都明白这个道理，尽管采挖了这么多年，但延边松茸产量还算稳定。（记者 郭佳）

(责编：郭思邈、杨迪)

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